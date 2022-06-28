文章日期：2022年6月28日 15:03
滬深三大指數午後拉升。滬指四連漲，重上3400點關口，最高見3412點，收報3409點，升30點或0.89%，成交額5255億元人民幣（下同）。
深證成指同樣指四連漲，全日高位見13001點，升157點或1.23%，收報12982點，成交額6956億元，兩市合共成交額12211億元。
創板指收報2840點，升9點或0.35%。
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