在「EXHIBITION+」展覽模式下，展商於實體展一個月前，可在展會網站開始向買家展示產品。而在實體展一星期前，買賣雙方均可透過「商對易」平台主動搜尋生意目標及檢視由人工智能推薦的潛在合作夥伴，並可發出會議邀請。到實體展期間，大家可以在實體展或「商對易」平台上會面，並可在展後一星期繼續在「商對易」平台上安排及展開網上會議。透過該平台，即使到了展後一個月内，展商仍可繼續收到買家的採購查詢。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，疫情對本港經濟尤其中小企造成沉重打擊，面對疫情持續及地緣政治的影響，不少企業表示疫情期間至疫情過後，仍需要不同政策及支援才能渡過難關。張淑芬又表示，是次推出全新展覽模式「EXHIBITION+」，讓企業熟習如何善用數碼平台，該平台計劃7月1日上線。

據貿發局最新調查報告顯示，在600名來自東盟、澳洲、歐洲、中國内地及美國等

地受訪國際買家中，絕大部份買家 (93%）已經使用線上採購平台，超過八成半買家曾參加網上展會，以應對採購需求。大部份受訪買家指出，待國際旅行限制解除後，將屬意通過實體展會 (63%)或混合展會(59%）進行採購。貿發局稱，數據顯示未來實體展會及線上線下融合展會，兩者可發揮相輔相成的作用。

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