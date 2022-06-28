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駿隆：6月份強積金每人平均蝕7773元

駿隆表示，6月股票市場受美聯儲大幅加息影響，整體6月多數基金資產表現未如理想，駿隆強積金綜合指數6月回報負3.3%，每人平均蝕7773元。

月內，三大主要指數表現全跌，股票基金回報為負3.4%；固定收益基金回報為負0.8；混合資產基金回報為負4.7%。股票基金中，港股基金回報為唯一錄得正回報0.4%，大中華股票基金回報為負0.9%。

今年初至今，強積金整體回報為負13.2%，人均累計蝕34411元。期內的三大主要指數，股票基金回報為負15.5%；固定收益回報為負3.8%；混合資產基金回報為負15.7%。

駿隆預期，市場受著美國加息速度、環球通脹升溫、俄烏戰爭演變、中國疫情及地緣政治發展等數大因素影響，市場在短期較為波動，較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會，投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作中長線退休投資。

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