六福集團（0590）收市後公布全年業績，截至今年3月底，年度純利為13.9億元，按年增加36.9%；收入為117.4億元，同比增加32.5%；每股盈利2.37港元，建議派末期息每股0.55元，派息與去年同期持平。
按交易進行的地點劃分，集團在内地的收入按年上升26.3%至67億元，佔全部收入57.1%；香港地區收入按年增加17.7%至28.4億元；澳門及海外的收入則為22億元，同比大增92.4%。
集團表示，在低基數效應、零售氣氛恢復良好及黃金銷情暢旺下，公司業績得以受惠，於年内全球淨增設435間店舖，包括於內地淨增設434間品牌店。
展望未來，集團指視乎疫情的發展，在零售網絡的進一步擴展及隨著內地封城措施陸續放寬，及政府推動經濟措施及消費支持政策下，來年以收入達雙位數字升幅為目標，並期望於三年內利潤可創新高。
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