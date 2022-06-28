moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

六福集團純利大增36.9% 末期股息每股派0.55元

六福集團（0590）收市後公布全年業績，截至今年3月底，年度純利為13.9億元，按年增加36.9%；收入為117.4億元，同比增加32.5%；每股盈利2.37港元，建議派末期息每股0.55元，派息與去年同期持平。

按交易進行的地點劃分，集團在内地的收入按年上升26.3%至67億元，佔全部收入57.1%；香港地區收入按年增加17.7%至28.4億元；澳門及海外的收入則為22億元，同比大增92.4%。

集團表示，在低基數效應、零售氣氛恢復良好及黃金銷情暢旺下，公司業績得以受惠，於年内全球淨增設435間店舖，包括於內地淨增設434間品牌店。

展望未來，集團指視乎疫情的發展，在零售網絡的進一步擴展及隨著內地封城措施陸續放寬，及政府推動經濟措施及消費支持政策下，來年以收入達雙位數字升幅為目標，並期望於三年內利潤可創新高。

六福集團收報19.16元，升6.3%。

其他報道

博維智慧科技明起招股 澳門業務「陷入樽頸」 擬拓展大灣區發展

 

駿隆：6月份強積金每人平均蝕7773元

南方東英ETF獲積金局批准 成首隻強積金可投資中國政府債券ETF

品牌曾捲入新疆棉事件 H&M關閉中國首店

汽車供應鏈恢復正常 花旗上調汽車之家目標價至41美元

大新：過往訪港以不過夜內地客為主 內地放寬檢疫7+3吸引力不大

匯豐投資管理：隨着估值重拾動力 亞洲股市最壞時刻已過

內地縮短隔離時間 恒指升189點 三大指數創逾兩個月新高

畢馬威：地緣政治下中企傾向回A上市

台灣《蘋果新聞網》買家潘杰賢發聲明：交易不涉中資 百分百愛台灣

美銀料港樓價跌15至20%  削地產股目標價6%

宏安地產年內只兩合營盤入賬盈利2.85億 薈藍售逾八成待入賬

中證監據報將禁止內地投資者境外參與股票互聯互通

內地縮短隔離管控時間 人民幣轉強 離岸價見近兩周最強

春華資本胡祖六料中國科技股已苦盡甘來

滬深三大指數高收 滬指重上3400點關口 兩市成交破萬億人幣

瑞士寶盛：中美衰退風險降 增長亦放緩

 