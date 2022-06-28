貿發局今日公布，將於7月1日推出融合線上及線下的展覽平台「EXHIBITION+」，香港貿發局副總裁張淑芬表示，平台的參展商同時都需要參加貿發局的實體展，每次收費3000元，該費用亦可申請政府的會議展覽業資助計劃及中小企業市場推廣基金這兩項政府津貼。張形容，收費相當優惠，又強調「用家自付」，希望以低價鼓勵更多中小企轉型，透過線上平台接觸各地買家。
張表示，平台上的「商對易」及「貿發網採購」應用程式均設有使用時限，主要以實體展期作為中心，「商對易」的使用期為實體展前後各一個星期，「貿發網採購」則是實體展前後各一個月。
談及本港會議展覽前景，她直言，港府的防控措施確實對貿易展「唔著數」，令部分海外買家及參展商「卻步」，但貿發局一直與海外買賣雙方保持聯繫，有關商家及買家均透露，當香港通關及沒有隔離措施時，便會立即來港參展。
她解釋指，「EXHIBITION+」平台不適用於公眾展覽，只適用於貿易展，在7月的國際採購匯，以及在9月的時裝展和鐘錶展都會使用該平台。她透露，即將的國際採購匯，已確定有1700個參展商，當中有400多間展商來自內地，目前平台的買家數量接近3000人。她相信，愈近展期，買家數量將愈多。
在3月的貿易展，已有部分參展商試用該平台，捷達錶業製品公司總經理劉希金表示，公司當時在平台進行了15場會議，與6位買家在線上會面，最後與其中2位達成銷售，分別是來自杜拜和日本的買家，後者更於上月再進行商品回購，銷售金額較首次有所增加。
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