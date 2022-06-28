張表示，平台上的「商對易」及「貿發網採購」應用程式均設有使用時限，主要以實體展期作為中心，「商對易」的使用期為實體展前後各一個星期，「貿發網採購」則是實體展前後各一個月。

談及本港會議展覽前景，她直言，港府的防控措施確實對貿易展「唔著數」，令部分海外買家及參展商「卻步」，但貿發局一直與海外買賣雙方保持聯繫，有關商家及買家均透露，當香港通關及沒有隔離措施時，便會立即來港參展。

她解釋指，「EXHIBITION+」平台不適用於公眾展覽，只適用於貿易展，在7月的國際採購匯，以及在9月的時裝展和鐘錶展都會使用該平台。她透露，即將的國際採購匯，已確定有1700個參展商，當中有400多間展商來自內地，目前平台的買家數量接近3000人。她相信，愈近展期，買家數量將愈多。

在3月的貿易展，已有部分參展商試用該平台，捷達錶業製品公司總經理劉希金表示，公司當時在平台進行了15場會議，與6位買家在線上會面，最後與其中2位達成銷售，分別是來自杜拜和日本的買家，後者更於上月再進行商品回購，銷售金額較首次有所增加。

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