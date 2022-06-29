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標普維持中國「A+」信貸評級 惟清零政策仍限制年內消費

評級機構標準普爾公布，維持中國長期信貸評級為「A+」，評級前景為「穩定」，而短期信貸評級亦維持「A-1」級，反映中國經濟強勁的增長前景、強勁外部指標和經濟改革進程。該行認為中國本地市場龐大，製造業和服務業生產力持續提升，認為地緣政治風險加劇不會影中國長期增長潛力。

早前標普預期中國今年經濟增長將放緩至3.3%，該行表示，雖然5月份出口和生產數據改善，但由於官方堅持動態清零政策，地方官員執行嚴格防疫措施，或進一步限制年內經濟活動。零星防疫封鎖很可能抑制消費者情緒，因此消費會首當其沖受到放緩影響。不過，政府擴大發債支持基礎設施投資，以及強勁出口表現，可能會舒緩疫情相關經濟的放緩。

標普指出，由於缺乏擺脫動態清零的明確路徑，消費者和企業的不確定性可能會持續存在，潛在疫情爆發，以及地方政府嚴格放緩措施，仍然是經濟增長的最大下行風險。該行預計，中國經濟明將反彈5.4%，惟在2023至2025年均放緩至約4.8%，與該行上次評估相比放緩，但仍遠高於其他國家的平均水平。

經濟政策方面，標普指出，中國繼續採取措施，通過改善信貸供應和降低商業成本來支持私營企業。不過，近年來內地政府各部門之間協調出現問題，導致政策不明朗，或意外拖累經濟增長，例如房地產和互聯網企業等行業的監管政策過度收緊。此外，內地缺乏信息自由流通，或令資源配置效率降低，限制最具競爭力的私營企業生產率增長。

 

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