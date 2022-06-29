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天齊鋰業明起招股 擬集資近135億元

中國鋰業巨頭天齊鋰業（9696）明起招股，為今年以來本港規模最大的新股。該股招股價介乎69元至82元，擬合共發售約1.64億股A股，當中九成為國際配售，一成為公開發售，集資最多134.6億元。每手200股，一手入場費16565.29元，招股將於下周三（7月6日）截止，並於7月13日掛牌上市，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及招銀國際。

是次上市集資所得近73%或88.7億港元擬用於償還債務，集團董事長兼執行董事蔣衛平表示，該筆SQM債務明年11月到期，尚未償還本金總額為11.3億美元（約88.1億港元），形容金額「並不特別大」，預計還款後資產負債率會由2021年的110%大幅降到介乎35%至40%，財務將達到安全的水平。

至於市傳Tesla（美：TSLA）亦有份參與認購新股，集團沒正面回應，僅指未有更多相關資訊可透露，日後有更多資訊需要披露會發表公告。

問及如何看待鋰市場需求，蔣衛平指出，集團從事鋰產業已有30年歷史，前廿多年的市場一直保持供大於求的狀態，直至數年前下遊產業包括電動車出現爆發性增長，帶動上遊產業的發展，相信有關行業變化為長期性，長遠看好市場需求及產品價格。

 

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