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恒指半日升5點 科指跌0.12% 中生升5.9% 商湯跌44%

美股隔晚變動不大，美期、港股延續走勢，恒指低開79點後，最多跌84點，其後回升最多115點，半日波幅199點。恒指半日升5.69點或0.03%，報22002.58點，科指跌0.12%，報4931.19點；大市成交692.53億元。

中生製藥（1177）升5.9%，為升幅最大藍籌，聯想（0992）跌2.7%，為跌幅最大藍籌。

小米（1810）投資晶片設計公司愛科微半導體。半日收報13.74元，跌0.43%。

商湯（0020）股價一度「腰斬」 無視管理層自願延長股份限售期至今年12月29日。半日收報3.28元，跌44.2%。

多間公司公布業績，績前表現如下，大快活（0052）半日收報14.08元，升0.42%。莎莎（0178）半日收報1.49元，升2.05%。

天潤雲（2167）上市，定價12.85元。半日收報12.84元，跌0.078%。

偉立（2372）上市，定價0.63元。半日收報0.64元，升1.58%。

京東（9618）擬向騰訊（0700）發17億元代價股份，續戰略合作協議。京東半日收報254.4元，升1.1%。騰訊半日收報359元，跌1.6%。

思捷（0330）料電商業務呈幾何級增長，8月羅素街開限定店。半日收報1.43元，升10.8%。

富臨（1443）去年虧損收窄至4920萬元，核數師質疑其持續經營能力。半日收報0.21元，跌16%。

友和（2347）擬夥醫思健康（2138）設醫美、保健網上服務專區。友和半日收報1.55元，跌3.12%。醫思健康半日收報7.78元，跌1.14%。

 

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