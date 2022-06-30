文章日期：2022年6月30日 12:25
彭博社報道，國泰航空（0293）已恢復貨機全線運行，這是去年底以來首次。國泰航空貨運董事歐永棠在給客戶的新聞通訊中說，每周將運營90至100架貨機航班，此前因疫情限制，國泰航空只運作一小部分貨運航班。
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