今年上半年內地新股市場名列前茅，本港市場則被大幅拋離至第九位。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，內地雖有多個交易所，但因為定位不同而做到各司其職的良性競爭，以科創板為例，上半年集資額首次超過主板，以半導體、晶片為代表的硬科技企業推高集資額，創業板亦位列數量第一。蔡建議，港交所（0388）應盡快推出GEM（前稱創業板）的上市改革，可考慮「走回頭路」重設「跳板」機制，或仿效內地針對性地定位為科技板。
上半年紅籌股中移動（0941）及中海油（0883）回歸A股上市，為內地新股市場貢獻逾800億元人民幣集資額，蔡偉榮表示，以往紅籌不能在A股上市，改革後紅籌的子公司可分拆在A股上市，而直接上市的難度較高，不多公司能符合資格，不過透露越來越多公司正研究回A上市的可能性。
此外，他提到，受大市走勢和估值偏高影響，上半年A股新股破發率大幅攀升，預計未來會成為常態，反映投資A股並非「刀槍不入」穩賺，或有助國內資金進一步流入香港。
問及上半年傳統主要新股市場均跌出頭五位，由印度、迪拜等新興市場的交易所或金融市場進駐，是否意味着未來排名「大洗牌」，蔡偉榮表示，上半年部份國家的資金池較大，其新股市場因而活躍起來，不過相信隨著全球經濟有所改善，主要新股市場會重回較前排名。
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