上半年紅籌股中移動（0941）及中海油（0883）回歸A股上市，為內地新股市場貢獻逾800億元人民幣集資額，蔡偉榮表示，以往紅籌不能在A股上市，改革後紅籌的子公司可分拆在A股上市，而直接上市的難度較高，不多公司能符合資格，不過透露越來越多公司正研究回A上市的可能性。

此外，他提到，受大市走勢和估值偏高影響，上半年A股新股破發率大幅攀升，預計未來會成為常態，反映投資A股並非「刀槍不入」穩賺，或有助國內資金進一步流入香港。

問及上半年傳統主要新股市場均跌出頭五位，由印度、迪拜等新興市場的交易所或金融市場進駐，是否意味着未來排名「大洗牌」，蔡偉榮表示，上半年部份國家的資金池較大，其新股市場因而活躍起來，不過相信隨著全球經濟有所改善，主要新股市場會重回較前排名。

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