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完美醫療純利增加7.2% 末期息派7.1仙

前稱必瘦站的完美醫療（1830）公布全年業績，截至今年3月底，年度純利為3.05億元，按年增加7.2%；收入為創歷史新高的13.5億元，同比增加23.9%；每股盈利24.8仙，建議末期息每股派7.1仙，去年同期派末期息12仙。

按地區劃分，公司在香港地區的收入為9.75億元，按年增加43.6%；而香港以外地區的收入為3.75億元，按年減少8.75%。

管理層指，收入增加主要由於在該財年首3季疫情温和的情況下，醫療美容業務恢復營業及醫療業務中生髮療程服務的收益大幅增長。另外，公司於2022年3月31日，銀行及現金結餘約為4.54億元，擁有充足財務資源，為其未來擴張及收購計劃提供資金，同時滿足其營運資金需求。

展望未來，集團指Omicron變種繼續在全球快速傳播，對短期內的經濟復蘇產生不利影響，但已做好準備去把握後疫情時代顧客需求的反彈。

 

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