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泰國據報研在5地方開賭 徵稅率30%

在澳門部署賭牌續牌時，泰國準備開賭。泰國媒體Thai PBS World及博彩媒體GGR Asia報道指，泰國國會擬在當地5個地方開賭，期望促進當地經濟增長，徵稅率為30%。但是目前未見清楚列明是否按賭收計稅，或按其他基準計算。研議中開設包括賭場在內的綜合中心選址包括泰北的清萊或清邁；東部的芭堤雅；南部的布吉、攀牙或喀比；東北部的烏隆他尼、烏汶叻差他尼或孔敬；以及大曼谷。

當地媒體引述眾議院議員Pichet Chuamuangphan指，他們在提出建議前，有參考星馬地區的博彩法律，有關建議會向政府提出，同時會修訂泰國的博彩法律，料於11月份向眾議院提交。

他指，今次建議，旨在創造就業、吸引海外遊客，並為國家帶來額外收入，亦有助遏制非法博彩或其他罪行。他們擬發出牌照，容許私人參與投資。根據建議，只有年齡20歲或以上，擁有良好財政，才許進入賭場，政府官員在取得特別批准後，才許進入賭場。

除了泰國之外，此前日本亦研究開設包括賭場的綜合渡假村，不過幾經延遲，至今尚未成事。在亞洲地區，除了澳門之外，在新加坡、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、越南、老撾及韓國等不同國家，均有開設賭場。

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