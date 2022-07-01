商湯科技香港總經理尚海龍表示，將助力智慧城市、智能商業、智能生活、智能汽車等領域以及香港創科產業的持續發展。隨著國家《十四五規劃綱要》明確提出將粵港澳大灣區發展成為國際科技創新中心，並支持香港建設國際創新科技中心，香港創科發展將踏入新的台階。

尚海龍續指，自2015年政府創科局成立後，香港創科產業開始加速發展，本屆政府更已投資超過1500億元於創科發展。他說：「經過今次習近平總書記到來視察和進行講話，我相信香港創科發展將會駛到高速路上，未來可以進一步把香港所長，融入國家發展所需。」。

他亦提到香港青年科技人才的培育，包括在2018年發布全球第一本人工智能教材，2021年成立粵港澳大灣區青年AI發展中心，他說：「我們希望能培養香港青年理解和學習人工智能，並透過人工智能與大灣區內地城市青年交流互通，為國家創科產業培育及儲備具有國際創新視野的科技人才。」

商湯昨日上市剛滿半年，意味多名上市前投資者及基礎投資者的禁售期均屆滿，隨即因大量股東拋售導致股價「腰斬」，單日蒸發逾920億元市值。有基金界人士相信，商湯禁售剛過即遭股東狂沽並大跌五成，情况在大型股份中相當罕見。

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