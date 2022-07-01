moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

習近平視察科學園 關注商湯晶片及人工智能書籍技術

國家主席習近平在昨日，即6月30日於抵港後到香港科學園視察，聽取相關官員和香港科技園匯報香港近年的創科發展情況。作為科技園園區公司及該園唯一一家上市公司，商湯科技（0020）亦有出席是次活動。在商湯介紹環節中，習近平對商湯研發的機器人的智力水平，STPU自主知識產權芯片及人工智能書籍較為關注。

商湯科技香港總經理尚海龍表示，將助力智慧城市、智能商業、智能生活、智能汽車等領域以及香港創科產業的持續發展。隨著國家《十四五規劃綱要》明確提出將粵港澳大灣區發展成為國際科技創新中心，並支持香港建設國際創新科技中心，香港創科發展將踏入新的台階。

尚海龍續指，自2015年政府創科局成立後，香港創科產業開始加速發展，本屆政府更已投資超過1500億元於創科發展。他說：「經過今次習近平總書記到來視察和進行講話，我相信香港創科發展將會駛到高速路上，未來可以進一步把香港所長，融入國家發展所需。」。

他亦提到香港青年科技人才的培育，包括在2018年發布全球第一本人工智能教材，2021年成立粵港澳大灣區青年AI發展中心，他說：「我們希望能培養香港青年理解和學習人工智能，並透過人工智能與大灣區內地城市青年交流互通，為國家創科產業培育及儲備具有國際創新視野的科技人才。」

商湯昨日上市剛滿半年，意味多名上市前投資者及基礎投資者的禁售期均屆滿，隨即因大量股東拋售導致股價「腰斬」，單日蒸發逾920億元市值。有基金界人士相信，商湯禁售剛過即遭股東狂沽並大跌五成，情况在大型股份中相當罕見。

其他報道

國泰旗下香港直飛武漢客運航線恢復營運

河南4家村鎮銀行案偵辦取得重大進展 正研處置方案

滬深三大指數低收 滬指全周累升1.13%

澳門6月博彩收入按年跌62%

馬斯克9日沒有在Twitter發帖文 沉默時間近5年來最長

騰訊收購的短視頻平台VUE VLOG稱停止運營

中國科企爆裁員潮 據報騰訊、字節跳動等公司數千員工恐被炒

中國國內航空公司將上調燃油附加費 A股航空、旅遊股受壓

蘋果負責執行內部人士交易政策的前主管認罪 承認涉及內幕交易多年

雷軍：小米未來5年研發投入料逾1000億人幣

滬深三大指數今早個別發展 人行本周實現淨投放3000億人幣 港股休市

美消費支出下滑 道指收跌253點