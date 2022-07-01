國家主席習近平在昨日，即6月30日於抵港後到香港科學園視察，聽取相關官員和香港科技園匯報香港近年的創科發展情況。作為科技園園區公司及該園唯一一家上市公司，商湯科技（0020）亦有出席是次活動。在商湯介紹環節中，習近平對商湯研發的機器人的智力水平，STPU自主知識產權芯片及人工智能書籍較為關注。
商湯科技香港總經理尚海龍表示，將助力智慧城市、智能商業、智能生活、智能汽車等領域以及香港創科產業的持續發展。隨著國家《十四五規劃綱要》明確提出將粵港澳大灣區發展成為國際科技創新中心，並支持香港建設國際創新科技中心，香港創科發展將踏入新的台階。
尚海龍續指，自2015年政府創科局成立後，香港創科產業開始加速發展，本屆政府更已投資超過1500億元於創科發展。他說：「經過今次習近平總書記到來視察和進行講話，我相信香港創科發展將會駛到高速路上，未來可以進一步把香港所長，融入國家發展所需。」。
他亦提到香港青年科技人才的培育，包括在2018年發布全球第一本人工智能教材，2021年成立粵港澳大灣區青年AI發展中心，他說：「我們希望能培養香港青年理解和學習人工智能，並透過人工智能與大灣區內地城市青年交流互通，為國家創科產業培育及儲備具有國際創新視野的科技人才。」
商湯昨日上市剛滿半年，意味多名上市前投資者及基礎投資者的禁售期均屆滿，隨即因大量股東拋售導致股價「腰斬」，單日蒸發逾920億元市值。有基金界人士相信，商湯禁售剛過即遭股東狂沽並大跌五成，情况在大型股份中相當罕見。
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