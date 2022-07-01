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小鵬6月交付量按年升1.33倍 理想升69% 蔚來升60% 

中國三大電動車廠公布6月交付數據，小鵬（9868）6月份交付量為15295輛，按年上升133%，亦為歷來單月新高。第二季小鵬交付量為34422輛，按年增長97.85%。 小鵬指，肇慶工廠5月中起復工復產，加快交付速度。該行計劃在8月開始接受新款旗艦G9 SUV預訂，並將在9月正式發布。小鵬ADR（美：XPEV）盤前升2.39%，報32.5美元。

蔚來（9866）公布，6月份交付量為12961輛，按年上升60.3%，創歷來單月交付新高。總結第二季，蔚來交付量為25059輛，按年增長14.4%。蔚來ADR（美：NIO）盤前升1.66%，報22.08美元。蔚來6月交付4349輛ET7，即市傳日前出現致命測試意外的車款，另外該行月內亦交付1684輛ES8、5100輛ES6和1828輛EC6。

理想（2015）6月份交付量為13024輛，按年上升68.9%，第二季交付28687輛，按年上升63.2%。理想上月21日發布新型號SUV L9，該行表示由6月21日至24日，已累計錄得3萬輛訂單。

L9將於7月16日起開放試駕，並於8月底開始交付。小鵬ADR（美：LI）盤前升0.47%，報38.49美元。

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