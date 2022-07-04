銀河聯昌中港房地產研究負責人鄭懷武指出，國企如潤地（1109）、中海外（0688）、綠城（3900）及優質民企如龍湖（0960）、萬科（2202）將會跑贏同行，按月銷售量長達35至135%，其餘民企料平均按月銷售增長約20%水平。

按年比較方面，國企及優質內房亦較一般民企為佳，銷售按年平均下跌幅度為30-40%，一般民企跌幅則達40-80%。

鄭懷武預期，內房下半年銷售將持續復甦，基於早前公布的支持政策，內房商將於下半年推出更多項目，加上2021年下半年的低基數等。同時，鑑於內地樓市對中國整體經濟的重要性，預計監管機構將出台更積極政策以支持行業，料2022年下半年銷售額將錄按年增長10%。

鄭懷武維持內房板塊「增持」的評級，並喜好國企潤地、中海外，民企則選龍湖、碧桂園（2007）、旭輝（0884）。同時他相信，內房銷售回復有利於物管股，喜好碧服（6098）、旭輝永升（1995）、中海物業（2669）及合景悠活（3913）。

房企方面，富力（2777）上周公布再延後2021年經審核全年業績時間，由原來預計可於6月30日或之前刊發，改為於今年8月5日或之前刊發2。

集團指，再延發業績是受到內地部份地方因對抗新冠疫情而實施旅遊限制、隔離措施及封區安排，致使向第三方發送及收取若干外部確認函出現延誤﹔公司新任核數師立信德豪於疫情下需額外時間履行首次審核工作的程序，以及集團需額外時間提供就相關事宜尚欠的資料、確認及或文件，使立信德豪完成其所需審核程序。

富力指，仍與立信德豪解決相關事宜，其進度受新冠疫情而嚴重受影響，但目前並無發現就審計2021年度業績而言屬無法處理的審核事宜，將繼續與立信德豪合作以盡快完成其審核工作。

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