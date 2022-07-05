美國擬放鬆對中國進口商品的部分關稅，市場反應未算熱烈，美10年期債息升至2.93%，A股逆市下跌，在岸及離岸人民幣變動不大。恒指今早高開222點，曾升368點，其後倒跌，最多跌31點，全日高低波幅399點。南北水齊齊流出。恒指科指均守住10天線。