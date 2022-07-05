moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指收市升22點 南北水齊齊流出 恒指科指均守住10天線

美國擬放鬆對中國進口商品的部分關稅，市場反應未算熱烈，美10年期債息升至2.93%，A股逆市下跌，在岸及離岸人民幣變動不大。恒指今早高開222點，曾升368點，其後倒跌，最多跌31點，全日高低波幅399點。南北水齊齊流出。恒指科指均守住10天線。

恒指收市升22點或0.1%，報21853點，成交金額1226億元，較上日減少6.72%，是6月23日1205.61億元成交後最少；國指跌5點或0.07%，報7642點。恒生科技指數收報4861點，跌0.47%。

美團（3690）、匯控（0005）、小米（1810）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。

藍籌29隻升，35隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升6.51%，收報82.6元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.77%，收報113.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見2.38元，收報2.75元，升8.27%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報113.8元，跌4.77%。

恒指守住10天線(21774.95點)。科指10天線(4854.29點)失而復得。

北水南下合計淨流出20.2億元，終止連續17日流入。南水北上合計淨流出13.48億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

俄富豪稱準備合併俄鋁（0486），俄鋁曾升逾11%。收報3.63元，升11.35%。

羚邦（2230）：咒術迴戰電影香港票房1400萬，勝預期。收報0.16元，升6.67%。

TVB（0511）與紫莉文化達成戰略合作，料最快明年推節目。昨公布財務總裁及秘書辭任，上任不足7個月。收報4.31元，跌0.92%。收報4.31元，跌0.92%。

信佳（0912）：下半年電子產品業務料有改善 寵物業務將推新產品收報1.33元，跌0.75%。

佳源（2768）2份清盤呈清遭駁回。收報0.475元，升14.46%。

天譽（0059）擬債務重組。收報0.093元，跌4.12%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）據報開始在越南生產手機，進一步開拓東南亞市場。收報13.36元，跌3.47%。

藥明生物（2269）據報爭取從美國「未經核實名單」中除名。收報82.6元，升6.51%。

塗鴉智能（2391）上市，定價19.3元。收報19.3元，無升跌。

美團（3690）創辦人之一穆榮均首沽16.7萬股B類股，套現逾3267萬。收報197.7元，跌1.74%。

合景泰富（1813）上月賣樓收入跌55%。收報2.32元，跌1.69%。

梁志天設計集團（2262）發盈警，料半年蝕最多約3800萬元。見52周低0.495元，收報0.495元，跌11.61%。

花旗：削今年至後年賭收預測，料金沙（1928）、澳博（0880）及永利澳門（1128）等需集資。金沙收報18.08元，跌0.33%。澳博（0880）收報3.4元，升0.29%。永利澳門（1128）收報5.15元，跌0.39%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見1.98元，收報1.98元，升28.57%；雲康集團（2325）創上市新高，見18.62元，收報18.4元，升2.22%；壹賬通金融科技（6638）創上市新高，見7.71元，收報7.4元，升37.04%；國泰（0293）創52周高，見8.79元，收報8.56元，跌0.23%；長實集團（1113）創52周高，見56.8元，收報56.05元，跌0.09%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.99元，收報3.86元，跌0.77%；新特能源（1799）創52周高，見27.7元，收報27.05元，升5.46%；莊士機構（0367）創52周高，見1.07元，收報1.07元，升2.88%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信服務（2207）低見4.04元，收報4.14元，跌3.27%；富力（2777）低見1.89元，收報1.91元，無升跌；中駿集團（1966）低見0.89元，收報0.92元，跌9.8%；融信中國（3301）低見1.59元，收報1.65元，升1.23%；中梁（2772）低見1.12元，收報1.13元，跌10.32%；企展控股（1808）低見0.46元，收報0.465元，跌3.13%；商湯（0020）低見2.38元，收報2.75元，升8.27%；雄岸科技（1647）低見0.122元，收報0.126元，跌4.55%；喆麗控股（2209）低見0.93元，收報1元，無升跌；安莉芳（1388）低見0.73元，收報0.73元，跌2.67%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，亞洲水泥（0743）低見4.2元，收報4.22元，跌1.4%；美聯集團（1200）低見0.71元，收報0.73元，升1.39%；建滔集團（0148）低見28.3元，收報28.5元，跌2.73%；亞倫國際（0684）低見1.36元，收報1.36元，無升跌；路勁基建（1098）低見5.33元，收報5.38元，跌1.82%；寶力科技（0164）低見0.242元，收報0.248元，無升跌；卡賓（2030）低見1.67元，收報1.7元，跌4.49%；魏橋紡織（2698）低見1.81元，收報1.82元，無升跌；載通（0062）低見11.72元，收報11.74元，無升跌；華科資本（1140）低見0.41元，收報0.43元，升1.18%。

異動股

上升異動股，包括，壹賬通金融科技（6638）創上市新高，見7.71元，收報7.4元，升37.04%；飛思達科技（1782）創上市新高，見1.98元，收報1.98元，升28.57%；利寶閣（1869）收報0.208元，升18.86%；旭通（1826）收報0.115元，升16.16%；佳源國際（2768）收報0.475元，升14.46%；科濟藥業（2171）收報17.7元，升13.61%；時富投資（1049）收報1.4元，升12.9%；TOMO Holdings（6928）收報3元，升12.36%；俄鋁（0486）收報3.63元，升11.35%；微創醫療機器人（2252）收報41.15元，升11.22%；醫渡（2158）收報10.3元，升10.4%。

下跌異動股，包括，聖諾醫藥（2257）收報69.3元，跌17.84%；移卡（9923）收報18.72元，跌16.43%；三巽控股（6611）收報0.59元，跌11.94%；梁志天設計集團（2262）見52周低0.495元，收報0.495元，跌11.61%；中梁（2772）創上市新低，見1.12元，收報1.13元，跌10.32%；安山金控（0033）收報1.74元，跌10.31%；華興資本（1911）收報9.47元，跌9.81%；中駿集團（1966）創上市新低，見0.89元，收報0.92元，跌9.8%；恒盛地產（0845）收報0.159元，跌9.66%；PLATT NERA（1949）收報0.29元，跌9.38%；海倫司（9869）收報15.4元，跌8.88%。

 

其他報道

土耳其據報發現大量稀土資源　可滿足全球千年需求

俄富豪稱準備合併俄鋁 俄鋁曾升逾11%

95年版權保護期臨近 迪士尼或失米奇老鼠版權

滬深三大指數低收 滬指險守3400點關口 兩市成交破萬億人幣

星展：全球將進入衰退 遊戲行業可避險

羚邦：咒術迴戰電影香港票房1400萬 勝預期

TVB與紫莉文化達成戰略合作 料最快明年推節目

信佳：下半年電子產品業務料有改善 寵物業務將推新產品

【有片：選股王】心連心博短期見底

新加坡財富管理平台Endowus進軍香港 委惠理前高層管香港業務