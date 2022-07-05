美國擬放鬆對中國進口商品的部分關稅，市場反應未算熱烈，美10年期債息升至2.93%，A股逆市下跌，在岸及離岸人民幣變動不大。恒指今早高開222點，曾升368點，其後倒跌，最多跌31點，全日高低波幅399點。南北水齊齊流出。恒指科指均守住10天線。
恒指收市升22點或0.1%，報21853點，成交金額1226億元，較上日減少6.72%，是6月23日1205.61億元成交後最少；國指跌5點或0.07%，報7642點。恒生科技指數收報4861點，跌0.47%。
美團（3690）、匯控（0005）、小米（1810）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。
藍籌29隻升，35隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升6.51%，收報82.6元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌4.77%，收報113.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，16隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見2.38元，收報2.75元，升8.27%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報113.8元，跌4.77%。
恒指守住10天線(21774.95點)。科指10天線(4854.29點)失而復得。
北水南下合計淨流出20.2億元，終止連續17日流入。南水北上合計淨流出13.48億元人民幣，終止單日流入。
俄富豪稱準備合併俄鋁（0486），俄鋁曾升逾11%。收報3.63元，升11.35%。
羚邦（2230）：咒術迴戰電影香港票房1400萬，勝預期。收報0.16元，升6.67%。
TVB（0511）與紫莉文化達成戰略合作，料最快明年推節目。昨公布財務總裁及秘書辭任，上任不足7個月。收報4.31元，跌0.92%。收報4.31元，跌0.92%。
信佳（0912）：下半年電子產品業務料有改善 寵物業務將推新產品收報1.33元，跌0.75%。
佳源（2768）2份清盤呈清遭駁回。收報0.475元，升14.46%。
天譽（0059）擬債務重組。收報0.093元，跌4.12%。
小米（1810）據報開始在越南生產手機，進一步開拓東南亞市場。收報13.36元，跌3.47%。
藥明生物（2269）據報爭取從美國「未經核實名單」中除名。收報82.6元，升6.51%。
塗鴉智能（2391）上市，定價19.3元。收報19.3元，無升跌。
美團（3690）創辦人之一穆榮均首沽16.7萬股B類股，套現逾3267萬。收報197.7元，跌1.74%。
合景泰富（1813）上月賣樓收入跌55%。收報2.32元，跌1.69%。
梁志天設計集團（2262）發盈警，料半年蝕最多約3800萬元。見52周低0.495元，收報0.495元，跌11.61%。
花旗：削今年至後年賭收預測，料金沙（1928）、澳博（0880）及永利澳門（1128）等需集資。金沙收報18.08元，跌0.33%。澳博（0880）收報3.4元，升0.29%。永利澳門（1128）收報5.15元，跌0.39%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見1.98元，收報1.98元，升28.57%；雲康集團（2325）創上市新高，見18.62元，收報18.4元，升2.22%；壹賬通金融科技（6638）創上市新高，見7.71元，收報7.4元，升37.04%；國泰（0293）創52周高，見8.79元，收報8.56元，跌0.23%；長實集團（1113）創52周高，見56.8元，收報56.05元，跌0.09%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.99元，收報3.86元，跌0.77%；新特能源（1799）創52周高，見27.7元，收報27.05元，升5.46%；莊士機構（0367）創52周高，見1.07元，收報1.07元，升2.88%。
14隻股份創上市新低，其中十隻包括，融信服務（2207）低見4.04元，收報4.14元，跌3.27%；富力（2777）低見1.89元，收報1.91元，無升跌；中駿集團（1966）低見0.89元，收報0.92元，跌9.8%；融信中國（3301）低見1.59元，收報1.65元，升1.23%；中梁（2772）低見1.12元，收報1.13元，跌10.32%；企展控股（1808）低見0.46元，收報0.465元，跌3.13%；商湯（0020）低見2.38元，收報2.75元，升8.27%；雄岸科技（1647）低見0.122元，收報0.126元，跌4.55%；喆麗控股（2209）低見0.93元，收報1元，無升跌；安莉芳（1388）低見0.73元，收報0.73元，跌2.67%。
11隻股份創52周低，其中十隻包括，亞洲水泥（0743）低見4.2元，收報4.22元，跌1.4%；美聯集團（1200）低見0.71元，收報0.73元，升1.39%；建滔集團（0148）低見28.3元，收報28.5元，跌2.73%；亞倫國際（0684）低見1.36元，收報1.36元，無升跌；路勁基建（1098）低見5.33元，收報5.38元，跌1.82%；寶力科技（0164）低見0.242元，收報0.248元，無升跌；卡賓（2030）低見1.67元，收報1.7元，跌4.49%；魏橋紡織（2698）低見1.81元，收報1.82元，無升跌；載通（0062）低見11.72元，收報11.74元，無升跌；華科資本（1140）低見0.41元，收報0.43元，升1.18%。
異動股
上升異動股，包括，壹賬通金融科技（6638）創上市新高，見7.71元，收報7.4元，升37.04%；飛思達科技（1782）創上市新高，見1.98元，收報1.98元，升28.57%；利寶閣（1869）收報0.208元，升18.86%；旭通（1826）收報0.115元，升16.16%；佳源國際（2768）收報0.475元，升14.46%；科濟藥業（2171）收報17.7元，升13.61%；時富投資（1049）收報1.4元，升12.9%；TOMO Holdings（6928）收報3元，升12.36%；俄鋁（0486）收報3.63元，升11.35%；微創醫療機器人（2252）收報41.15元，升11.22%；醫渡（2158）收報10.3元，升10.4%。
下跌異動股，包括，聖諾醫藥（2257）收報69.3元，跌17.84%；移卡（9923）收報18.72元，跌16.43%；三巽控股（6611）收報0.59元，跌11.94%；梁志天設計集團（2262）見52周低0.495元，收報0.495元，跌11.61%；中梁（2772）創上市新低，見1.12元，收報1.13元，跌10.32%；安山金控（0033）收報1.74元，跌10.31%；華興資本（1911）收報9.47元，跌9.81%；中駿集團（1966）創上市新低，見0.89元，收報0.92元，跌9.8%；恒盛地產（0845）收報0.159元，跌9.66%；PLATT NERA（1949）收報0.29元，跌9.38%；海倫司（9869）收報15.4元，跌8.88%。
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