moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

港交所成立香港國際碳市場委員會 擬發展碳市場

港交所（0388）宣布成立香港國際碳市場委員會，首批成員包括多家領先企業及金融機構，與交易所共同探索區域碳市場的發展機遇。此次合作聚焦建設國際碳市場，推動香港、中國內地及其他地區實現碳中和目標，及投入發展綠色和可持續金融生態圈的進程。委員會成員的專業知識將協助香港建設效率及成效兼備的國際碳市場，提供優越的市場基礎設施、產品和服務。

委員會將努力為促進區內向低碳經濟轉型奠下基礎，將香港發展為背靠中國、立足亞洲、放眼世界的領先國際碳交易中心。委員會首批成員包括中國林業集團、國泰航空（0293）、騰訊（0700）、渣打銀行等。

集團行政總裁歐冠昇表示，港交所既是金融監管機構、也是市場營運者以及上市企業，在推動可持續金融發展的過程中扮演不可或缺的領導角色。香港國際碳市場委員會將在建設領先碳市場的目標上發揮重要角色，歡迎中國、亞洲及世界各地的機構及企業參與，期待未來更多有共同目標和願景的組織加入實現零淨排放的旅程。

其他報道

富途邀請謝霆鋒為新代言人

歐元兌美元貶至20年最弱 經濟衰退風險上升 降央行加息可能

傳爭取從「未經核實名單」中除名 藥明生物：無錫公司已完成檢查

澳門行政會完成討論賭牌重新競投行政法規草案

匯豐推新一批美元綠色零售存款證

恒指收市升22點 南北水齊齊流出 恒指科指均守住10天線

德意志銀行：美國加息初見成效 年底或會達加息頂峰

土耳其據報發現大量稀土資源　可滿足全球千年需求

俄富豪稱準備合併俄鋁 俄鋁曾升逾11%

95年版權保護期臨近 迪士尼或失米奇老鼠版權

滬深三大指數低收 滬指險守3400點關口 兩市成交破萬億人幣

星展：全球將進入衰退 遊戲行業可避險

羚邦：咒術迴戰電影香港票房1400萬 勝預期

TVB與紫莉文化達成戰略合作 料最快明年推節目

信佳：下半年電子產品業務料有改善 寵物業務將推新產品

【有片：選股王】心連心博短期見底

新加坡財富管理平台Endowus進軍香港 委惠理前高層管香港業務

佳源2份清盤呈清遭駁回  天譽擬債務重組

【有片：埋身擊】紐約期油處於橫行區間 料在100至115美元水平上落

恒馳5明起預售 首1萬輛貨到付款 15天內可退車退款

刺激基建 中國擬設5000億基建基金 地方債額度料升穿1.46萬億

為應對中國防疫措施 亞投行據報將開設首個海外辦事處 或選址阿布扎比