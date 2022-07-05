港交所（0388）宣布成立香港國際碳市場委員會，首批成員包括多家領先企業及金融機構，與交易所共同探索區域碳市場的發展機遇。此次合作聚焦建設國際碳市場，推動香港、中國內地及其他地區實現碳中和目標，及投入發展綠色和可持續金融生態圈的進程。委員會成員的專業知識將協助香港建設效率及成效兼備的國際碳市場，提供優越的市場基礎設施、產品和服務。
委員會將努力為促進區內向低碳經濟轉型奠下基礎，將香港發展為背靠中國、立足亞洲、放眼世界的領先國際碳交易中心。委員會首批成員包括中國林業集團、國泰航空（0293）、騰訊（0700）、渣打銀行等。
集團行政總裁歐冠昇表示，港交所既是金融監管機構、也是市場營運者以及上市企業，在推動可持續金融發展的過程中扮演不可或缺的領導角色。香港國際碳市場委員會將在建設領先碳市場的目標上發揮重要角色，歡迎中國、亞洲及世界各地的機構及企業參與，期待未來更多有共同目標和願景的組織加入實現零淨排放的旅程。
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