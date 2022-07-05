委員會將努力為促進區內向低碳經濟轉型奠下基礎，將香港發展為背靠中國、立足亞洲、放眼世界的領先國際碳交易中心。委員會首批成員包括中國林業集團、國泰航空（0293）、騰訊（0700）、渣打銀行等。

集團行政總裁歐冠昇表示，港交所既是金融監管機構、也是市場營運者以及上市企業，在推動可持續金融發展的過程中扮演不可或缺的領導角色。香港國際碳市場委員會將在建設領先碳市場的目標上發揮重要角色，歡迎中國、亞洲及世界各地的機構及企業參與，期待未來更多有共同目標和願景的組織加入實現零淨排放的旅程。

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