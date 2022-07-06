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恒指半日跌298點 失守多條平均線 20天線升穿100天線 北水第2日流走

經濟前景憂慮困擾環球股市，亞股、A股向下，恒指今早低開75點，短暫收窄至跌19點後持續向下，最多跌372點，半日高低波幅353點。

恒指半日跌298點或1.37%，報21554點，成交金額747億元；國指跌115點或1.51%，報7527點。恒生科技指數收報4806點，跌1.13%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、藥明生物（2269）、創科實業（0669）貢獻恒指較多。

藍籌10隻升，57隻下跌，2隻無升跌。創科實業（0669）升1.44%，收報88.25元，是升幅最大的藍籌，中人壽（2628）跌9.01%，收報12.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，22隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報123.9元，升1.89%；跌幅最大的是攜程（9961）收報208.6元，跌5.01%。

恒指失守10天線(21774.42點)、20天線(21576.09點)、100天線(21571.15點)；20天線升穿100天線，現黃金交叉。科指跌穿10天線(4858.93點)、20天線(4774.99點)失而復得。

北水南下合計淨流出11.49億元，較上日減少43.09%，連續第2日流出，累計流出-31.69億元，對上一次連續2日淨流出是4月21日。南水北上合計淨流出24.07億元人民幣，較上日增加78.51%，連續第2日流出，累計流出37.56億元。

遭穆迪降級，寶龍（1238）早市再插7%創一年低。收報1.31元，無升跌。

比亞迪（1211）新能源車將進軍荷蘭市場。收報316.6元，升0.96%。

中汽協：6月汽車銷量按月增34%，按年增20%。車股個別發展，吉利（0175）收報16.42元，跌2.38%；比亞迪（1211）收報316.6元，升0.96%；廣汽集團（2238）收報7.52元，升1.21%；東風集團股份（0489）收報5.81元，升0.87%；長城汽車（2333）收報14.56元，無升跌；北京汽車（1958）收報2.4元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）收報1.35元，無升跌；小鵬汽車（9868）收報125.3元，升3.04%；五菱（0305）收報1.24元，無升跌；理想汽車（2015）收報156.7元，升3.77%；蔚來集團（9866）收報171.1元，升0.53%。

華府施壓荷蘭及日本，對華停售光刻機。中芯國際（0981）收報17.34元，跌1.48%。

華虹半導體（1347）收報25.85元，跌1.15%。

智雲健康（9955）上市，定價30.5元。收報27.6元，跌9.51%。

新城發展（1030）擬向橫店影視，出售影院投資管理公司。收報3.54元，無升跌。

東風汽車（0489）上月汽車銷量升3.7%，新能源車銷量升1.9倍。收報5.81元，升0.87%。

信利國際（0732）上月營業額按年減少8.4%。收報2.18元，跌0.46%。

內房6月銷售跌幅收窄，越秀地產（0123）合生創展（0754）按年有增長。越秀地產收報9.75元，跌2.5%。合生創展（0754）收報11.56元，無升跌。

靈活辦公空間供應商IWG將與希慎（0014）合作拓展大灣區工作網絡。收報23.45元，跌1.05%。

廣汽（2238）上月汽車銷量升41%。收報7.52元，升1.21%。

港交所（0388）成立香港國際碳市場委員會，擬發展碳市場。收報368.8元，跌0.43%。

招商局房託（1503）：新購北京項目有很大的提升空間，有利增加分派。收報2.57元，跌0.77%。

傳爭取從「未經核實名單」中除名，藥明生物（2269）：無錫公司已完成檢查。收報82.9元，升0.36%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.01元，收報1.9元，跌4.04%；雲康集團（2325）創上市新高，見19元，收報18.78元，升2.07%；壹賬通金融科技（6638）創上市新高，見8元，收報7.16元，跌3.24%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括聖諾醫藥（2257）低見62.55元，收報65元，跌6.2%；泉峰（2285）低見39.6元，收報40.1元，跌9.58%；交銀國際（3329）低見0.77元，收報0.77元，跌1.28%；凱知樂（2122）低見0.142元，收報0.142元，跌3.4%；上坤（6900）低見1.25元，收報1.25元，跌0.79%；祖龍娛樂（9990）低見4.96元，收報5.01元，跌2.15%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，富豪產業（1881）低見1.27元，收報1.29元，跌0.77%；ASM太平洋（0522）低見62.6元，收報62.7元，跌2.94%；中國通信服務（0552）低見3.22元，收報3.23元，跌1.22%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.89元，跌3.26%；新世界發展（0017）低見27.05元，收報27.25元，跌1.45%；理文造紙（2314）低見3.2元，收報3.24元，跌2.11%；亞洲水泥（0743）低見4.15元，收報4.18元，跌0.95%；美聯集團（1200）低見0.71元，收報0.72元，跌1.37%；建滔集團（0148）低見28.3元，收報28.55元，升0.18%；中國飛機租賃（1848）低見4.88元，收報4.89元，跌1.41%。

異動股

上升異動股，包括，理文化工（0746）收報7.55元，升13.53%；碧生源（0926）收報0.81元，升12.9%；華寶國際（0336）收報6.8元，升12.21%；金禧國際（0091）收報0.168元，升12%；盛諾集團（1418）收報0.19元，升11.76%；百濟神州（6160）收報120元，升11.73%；聯康生物（0690）收報0.088元，升11.39%；新東方（9901）收報17.6元，升9.59%；易居企業（2048）收報1.05元，升9.38%；樂透互娛（8198）收報0.49元，升8.89%；康方生物（9926）收報27.8元，升8.38%。

下跌異動股，包括，勝獅貨櫃（0716）收報0.97元，跌15.65%；匯安智能科技（8379）收報0.147元，跌11.98%；長城環亞（0583）收報0.216元，跌10%；泉峰（2285）創上市新低，見39.6元，收報40.1元，跌9.58%；智雲健康（9955）收報27.6元，跌9.51%；兗煤（1171）收報20.05元，跌9.28%；中國人壽（2628）收報12.32元，跌9.01%；信義儲電（8328）收報6.2元，跌8.82%；中遠海能（1138）收報4.56元，跌8.43%。

 

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