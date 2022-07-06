嘉利國際（1050）早前公布業績，電子組裝業務、房地產收入大增，但五金塑膠業務則增長輕微，集團主席助理兼財會部主管何偉汗稱，預期下半年隨著電子零件供應轉趨穩定、內地樓市「減辣」，五金塑膠業務與房地產業務將有增長。
五金塑膠業務一直是集團工業業務的主要利潤來源，但礙於晶片短缺，此業務的溢利去年只是微升2%。何偉汗指，集團現時有不少伺服器外殼存貨，只要待收到電子零件、組裝，就可出貨，預計下半年晶片供應將有好轉、將帶動工業業務增長。他續指雖然購買伺服器的客戶多屬於歐美大企業，而歐美現時正面對經濟衰退風險，但由於伺服器的需求一向強勁，預料對業務表現影響不大。
集團去年電子組裝業務收入大增29%，何偉汗解釋，受惠於其主要客戶NEC的磁帶儲存產品需求大增、以及晶片短缺下帶來的價格波動，此業務才有顯著增長。
何偉汗亦表示，泰國新建廠房現正進行試產，期望今年年底可將部分舊產品轉移至該廠生產。
房地產業務方面，集團首席財務官黃浩鈞預期未來兩年將有更多單位入賬，包括位於東莞的嘉輝豪庭第四期50多個單位，以及第五期的百多個單位。何偉汗則表示隨著東莞放寬限購政策、容許深圳買家購買，需求將會大增，有利集團房地產業務表現。他表示今年末期息比以往少，是因為房地產業務正進行分拆，因此只派工業業務部分的股息，待成功分拆房地產業務後，才考慮派特別息。
嘉利國際（1050）現報1.39元，跌0.714%。
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