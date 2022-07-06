五金塑膠業務一直是集團工業業務的主要利潤來源，但礙於晶片短缺，此業務的溢利去年只是微升2%。何偉汗指，集團現時有不少伺服器外殼存貨，只要待收到電子零件、組裝，就可出貨，預計下半年晶片供應將有好轉、將帶動工業業務增長。他續指雖然購買伺服器的客戶多屬於歐美大企業，而歐美現時正面對經濟衰退風險，但由於伺服器的需求一向強勁，預料對業務表現影響不大。

集團去年電子組裝業務收入大增29%，何偉汗解釋，受惠於其主要客戶NEC的磁帶儲存產品需求大增、以及晶片短缺下帶來的價格波動，此業務才有顯著增長。

何偉汗亦表示，泰國新建廠房現正進行試產，期望今年年底可將部分舊產品轉移至該廠生產。

房地產業務方面，集團首席財務官黃浩鈞預期未來兩年將有更多單位入賬，包括位於東莞的嘉輝豪庭第四期50多個單位，以及第五期的百多個單位。何偉汗則表示隨著東莞放寬限購政策、容許深圳買家購買，需求將會大增，有利集團房地產業務表現。他表示今年末期息比以往少，是因為房地產業務正進行分拆，因此只派工業業務部分的股息，待成功分拆房地產業務後，才考慮派特別息。

嘉利國際（1050）現報1.39元，跌0.714%。

其他報道

港交所正式推出「投資服務通」

中國利郎上半年零售額按年錄得低至中單位數增長

恒指半日跌298點 失守多條平均線 20天線升穿100天線 北水第2日流走

歐冠昇：更多在香港第二上市的公司考慮在香港主要上市

前僱員控訴特斯拉剝削員工遣散費

滬深三大指數半日向下 滬指跌穿3400點關口

遭穆迪降級 寶龍早市再插7%創一年低

比亞迪新能源車將進軍荷蘭市場

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止5連跌

中汽協：6月汽車銷量按月增34% 按年增20%