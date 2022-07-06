法盛資產管理(Natixis IM)發布環球市場展望，法盛資產管理首席全球市場策略員Mabrouk Chetouane表示，目前環球多國面對高通脹問題，都會抑壓經濟增長，他指出，高通脹將維持一段時間，短期或明年都難以回落至疫情前水平。當中，投資者可留意通脹率較低的中國及日本，如中國近日疫情回暖，加上推出的貨幣政策都有效令經濟穩步上揚。他又提到，目前通脹主要源於食品、能源價格高企，中國及日本則不太受上述因素影響。
法盛資產管理高級主權分析師Bo Zhuang表示，中國封城政策負面影響正持續消散，目前中國已經允許一些商務及國內旅遊，再加上美國很可能減少對華徵收關稅，相信年底會看到成效。早前國家主席習近平訂立今年國民生產總值（GDP）5.5%水平，相信未來會有更多推動經濟增長的政策出台，以達到目標。惟他表示，假如美國經濟衰退將會拖累亞洲國家經濟，未來6個月至12個月通脹率亦都難以回落。
對於未來12個月的投資部署建議，Mabrouk Chetouane建議留意債券市場，各國持續收水都增加衰退風險，此時債券比股票投資更值博。Bo Zhuang表示，市場普遍對中國年內表現悲觀，主因是第二季的封城政策影響消費情緒，但他長線對中國持樂觀看法，深信政策有效驅使經濟增長。投資部署方面要留意多個亞洲國家的貨幣受商品價格影響，但就看好新加坡幣、馬幣及印尼盾。如馬來西亞屬於商品出口國，匯率不會受到太大波動。
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