期內，集團亦出售若干證券投資及財資產品，當中主要包含於香港或其他地區上市之股本證券、債券及結構性產品，預計該出售帶來已變現收益淨額約2500萬元，將於期間於損益中確認。另根據報價及估計之公平值作初步評估，預計於期間之公平值變動之未變現虧損淨額約2.1億元，將於期間於損益中確認。

華置強調，未變現公平值變動乃非現金項目，對集團現金流量並無構成影響。翻查資料，華置曾投資多間內房，包括去年蝕讓佳兆業（1638）債券，亦持有不少恒大（3333）股份。在內房危機之下，佳兆業和恒大的股價早已下沉。陷債務危機的佳兆業，因未趕及3月底發布業績，目前正停牌。

華置今天收報2.25元，升0.9%。

其他報道

大摩預期衰退憂慮升溫 惟收息股未必跑贏大市

恒生財務總監梁永樂9月退休 自母行調遷蘇雪冰接任

震雄終止與基匯資金合作發展深圳地皮

富達：下半年強積金投資應保守 偏向減股票揸現金

建行伙Mastercard推「Pet Living虛擬信用卡」

瑞銀：美國取消中國貨品關稅 提振中國出口 惟回復市佔有一定挑戰

環時︰SOHO中國CFO涉內幕交易被查非空穴來風

美國據報要求荷蘭禁止向中國出口光刻機技術 外交部：典型技術恐怖主義

東方海外：第2季收益按年增52.4%

Expedia：港人今夏外遊意欲強勁 東京為最受歡迎旅遊地

內地封城、經濟衰退憂慮 恒指收市跌266點 成交、北水流出增

國美電器關無效門店減壓 下半年推160家城市型展廳店

積金評級：強積金上半年跌13%創最差開局 惟市場已接近見底

滬深三大指數低收 滬指失守3400點關口 兩市成交破萬億人幣

屈臣氏增撥9億元推動科技發展 優化O+O顧客購物體驗

傳華夏幸福向潤地售百億項目 股價突抽高4%

美國據報擬擴大對中國實施出口管制 試圖限制其軍事及科技發展

嘉利國際：料業務有改善 分拆地產業務後或再派特別息

港交所正式推出「投資服務通」

中國利郎上半年零售額按年錄得低至中單位數增長

恒指半日跌298點 失守多條平均線 20天線升穿100天線 北水第2日流走