華人置業（0127）今天收市後披露，截至今年6月底止半年間，出售若干於香港上市的股票，預期已變現收益約1500萬元（包括交易成本）將錄為其他全面收益。至於其他金融資產的浮動價值，集團預計於期內錄得未變現虧損約3500萬元，將錄為其他全面支出。
期內，集團亦出售若干證券投資及財資產品，當中主要包含於香港或其他地區上市之股本證券、債券及結構性產品，預計該出售帶來已變現收益淨額約2500萬元，將於期間於損益中確認。另根據報價及估計之公平值作初步評估，預計於期間之公平值變動之未變現虧損淨額約2.1億元，將於期間於損益中確認。
華置強調，未變現公平值變動乃非現金項目，對集團現金流量並無構成影響。翻查資料，華置曾投資多間內房，包括去年蝕讓佳兆業（1638）債券，亦持有不少恒大（3333）股份。在內房危機之下，佳兆業和恒大的股價早已下沉。陷債務危機的佳兆業，因未趕及3月底發布業績，目前正停牌。
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