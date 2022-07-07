聯儲局議息紀錄發布後推高美債息，10年期債息仍高於2.9厘，不過紀錄未提經濟「衰退」，美期、亞股延續美股升勢向上，恒指今早低開233點，曾跌最多385點，其後收窄至跌47點，半日高低波幅338點。
恒指半日跌87點或0.41%，報21498點，成交金額612億元；國指跌55點或0.74%，報7490點。恒生科技指數收報4752點，跌1.02%。
美團（3690）、阿里巴巴（9988）、中行（3988）拖累大市。騰訊（0700）、小米（1810）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌25隻升，41隻下跌，3隻無升跌。李寧（2331）升3.31%，收報73.25元，是升幅最大的藍籌，中行（3988）跌7.72%，收報2.87元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報17.46元，升1.63%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報31.3元，跌5.44%。
恒指跌穿20天線(21551.92點)、100天線(21543.16點)。科指跌穿20天線(4771.47點)。
北水南下合計淨流入2.43億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入16.23億元人民幣，終止連續2日流出。
商務部等17部門發通知，擴大汽車消費。汽車股個別發展，吉利（0175）收報16.68元，升1.71%；比亞迪（1211）收報318.4元，升0.32%；廣汽集團（2238）收報7.94元，升5.87%；東風集團股份（0489）收報5.72元，升0.18%；長城汽車（2333）收報14.5元，升2.69%；北京汽車（1958）收報2.35元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）收報1.34元，跌0.74%；小鵬汽車（9868）收報123.5元，跌1.2%；五菱（0305）收報1.26元，升3.28%；理想汽車（2015）收報153.2元，跌1.35%；蔚來集團（9866）收報165.7元，跌4.16%。
騰盛博藥（2137）：新冠治療藥在中國商業化上市。收報10.42元，升18.01%。
周焯華「愛將」盧衍溢擬接手太陽城（1383），惟定價及需否收購凱升待裁決。收報0.122元，升117.86%。
華置（0127）上半年未變現虧損逾2.4億，強調不影響現金流。收報2.2元，跌2.22%。
震雄（0057）終止與基匯資金合作發展深圳地皮。收報2.27元，跌2.16%。
環時︰SOHO中國（0410）CFO涉內幕交易被查非空穴來風。收報1.42元，跌1.39%。
東方海外（0316）：第2季收益按年增52.4%。收報213.2元，升1.52%。
破頂股包括，雲康集團（2325）創上市新高，見19.18元，收報18.9元，升0.53%；長實集團（1113）創52周高，見57元，收報56.65元，升1.07%；英恒科技（1760）創52周高，見6.69元，收報6.5元，升7.97%。
13隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見3.28元，收報3.31元，跌2.93%；中駿商管（0606）低見1.48元，收報1.56元，升1.96%；中駿集團（1966）低見0.85元，收報0.87元，跌3.33%；融信中國（3301）低見1.58元，收報1.6元，跌1.23%；加科思（1167）低見5.69元，收報5.85元，跌1.35%；泉峰（2285）低見36.8元，收報39.55元，升1.8%；味千中國（0538）低見0.85元，收報0.86元，跌3.37%；利福（1212）低見2.96元，收報3元，跌1.32%；凱知樂（2122）低見0.135元，收報0.135元，跌4.26%；都市麗人（2298）低見0.305元，收報0.31元，跌3.13%。
22隻股份創52周低，其中十隻包括，檳傑科達（1665）低見0.87元，收報0.87元，無升跌；新世界發展（0017）低見27元，收報27.15元，跌0.73%；ASM太平洋（0522）低見59.75元，收報60.85元，跌2.17%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.88元，跌1.12%；火幣科技（1611）低見3.42元，收報6.4元，升82.86%；理文造紙（2314）低見3.17元，收報3.23元，跌0.62%；亞洲水泥（0743）低見4.14元，收報4.19元，升0.96%；天虹紡織（2678）低見7.71元，收報7.9元，跌0.75%；建滔集團（0148）低見28.1元，收報28.9元，無升跌；建滔積層板（1888）低見9.29元，收報9.6元，升0.52%。
異動股
上升異動股，包括，太陽城集團（1383）收報0.122元，升117.86%；火幣科技（1611）見52周低3.42元，收報6.4元，升82.86%；凱升控股（0102）收報0.075元，升66.67%；易還財務（8079）收報0.215元，升19.44%；太陽娛樂（8082）收報0.068元，升19.3%；騰盛博藥（2137）收報10.42元，升18.01%；南京熊貓電子股份（0553）收報4.13元，升16.34%；邁博藥業（2181）收報0.68元，升15.25%；謝瑞麟（0417）收報1.17元，升14.71%；三巽控股（6611）收報0.65元，升12.07%；卡姆丹克（0712）收報0.33元，升11.86%。
下跌異動股，包括，米格國際（1247）收報0.87元，跌13%；WAC（8619）收報0.077元，跌11.49%；卓越教育集團（3978）收報0.365元，跌10.98%；超凡網絡（8121）收報0.161元，跌9.55%；中國銀河（6881）收報3.99元，跌8.7%；新華保險（1336）收報19.92元，跌8.2%；永達汽車（3669）收報6.52元，跌8.17%；貝殼（2423）收報41.3元，跌8.12%；農業銀行（1288）收報2.69元，跌7.88%；中行（3988）收報2.87元，跌7.72%。
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