憧憬經濟軟著陸，美股隔晚向上，港股亦高開318點，不過已見半日頂，美期向下，前首相安倍中槍，日股升幅收窄，恒指亦收窄至低位僅升9點，半日高低波幅309點。
恒指半日升15點或0.07%，報21658點，成交金額601億元；國指跌14點或0.19%，報7524點。恒生科技指數收報4798點，升0.38%。
美團（3690）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、港交所（0388）貢獻恒指較多。
藍籌33隻升，31隻下跌，5隻無升跌。石藥（1093）升4.5%，收報8.36元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.34%，收報86.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，14隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報176.2元，升5.64%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報27.35元，跌2.67%。
恒指10天線(21879.65點)得而復失，下試20天線(21548.63點)。科指受制於10天線(4895.44點)，下試20天線(4775.26點)。
北水南下合計淨流入7.29億元，終止連續3日流出，對上一次連續1日淨流入是6月9日。南水北上合計淨流入2.69億元人民幣，較上日減少51.48%，連續第2日流入，累計流入8.23億元。
康方生物（9926）折讓約7%配股，籌5.7億。收報24.15元，跌7.47%。
潤邁德醫療（2297）上市，定價6.24元。收報5.8元，跌7.05%。
魯商生活（2376）上市，定價5.92元。收報4.42元，跌25.34%。
玄武雲（2392）上市，定價6.24元。收報6.24元，無升跌。
MSCI將新創建（0659）的ESG評級上調至A級。收報7.48元，升0.4%。
中國波頓（3318）：已取得電子煙油煙草專賣生產企業許可證。收報4.05元，升8.87%。
佐丹奴（0709）發盈喜，料上半年純利最多增長68%。收報1.85元，升1.09%。
吉利（0175）6月總銷量按年升26%，按月增42%，純電增3.4倍，插電增5.3倍。收報17.52元，升0.11%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.19元，收報2.17元，升11.86%；金力永磁（6680）創上市新高，見34元，收報33元，升1.54%；綠城中國（3900）創52周高，見17.4元，收報17.36元，升2%；保利協鑫（3800）創52周高，見3.99元，收報3.84元，升0.79%；英恒科技（1760）創52周高，見7.03元，收報6.63元，升2%。
4隻股份創上市新低，包括時代鄰里（9928）低見1.52元，收報1.54元，無升跌；三巽控股（6611）低見0.54元，收報0.54元，跌3.57%；寶寶樹集團（1761）低見0.45元，收報0.47元，跌11.32%；友和（2347）低見1.38元，收報1.39元，跌0.71%。
8隻股份創52周低，包括鞍鋼（0347）低見2.84元，收報2.85元，無升跌；威華達（0622）低見0.44元，收報0.44元，跌3.3%；英皇娛樂（0296）低見0.495元，收報0.495元，跌1%；路勁基建（1098）低見5.07元，收報5.07元，跌1.36%；光大銀行（6818）低見2.45元，收報2.46元，無升跌；馬鞍山鋼鐵（0323）低見2.3元，收報2.32元，升0.43%；寶力科技（0164）低見0.24元，收報0.243元，跌2.41%；卡賓（2030）低見1.65元，收報1.65元，跌2.94%。
異動股
上升異動股，包括，愛高集團（0328）收報0.126元，升50%；樂透互娛（8198）收報0.6元，升22.45%；名仕快相（8483）收報0.092元，升21.05%；創維集團（0751）收報4.57元，升17.18%；米格國際（1247）收報1.04元，升14.29%；飛思達科技（1782）創上市新高，見2.19元，收報2.17元，升11.86%；晶苑國際（2232）收報2.83元，升10.12%；華誼騰訊娛樂（0419）收報0.208元，升10.05%；易還財務（8079）收報0.243元，升9.95%；中國環保科技（0646）收報0.47元，升9.3%。
下跌異動股，包括，魯商生活（2376）收報4.42元，跌25.34%；火幣科技（1611）收報5.37元，跌17.26%；Okura（1655）收報0.34元，跌13.92%；寶寶樹集團（1761）創上市新低，見0.45元，收報0.47元，跌11.32%；瑞慈醫療（1526）收報0.8元，跌8.05%；陸慶（8052）收報0.096元，跌7.69%；康方生物（9926）收報24.15元，跌7.47%；卓越教育集團（3978）收報0.38元，跌7.32%；潤邁德醫療（2297）收報5.8元，跌7.05%；雲遊控股（0484）收報0.99元，跌6.6%；旭輝（0884）收報3.21元，跌6.14%。
其他報道
傳馬斯克停收購Twitter融資 Twitter高層為假帳戶數據辯護