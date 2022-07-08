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旭輝午間突插近10% 券商︰內房違約負面情緒蔓延

被內地視為優質民企內房的旭輝，今日午市前突插水近10%，債價亦急跌，券商銀河聯昌指出，將此顯著回調歸因於負面情緒蔓延，因更多開發商包括寶龍地產（1238）、世茂（0813）出現美元債違約，部分基金進一步減持其在內房的倉位，以及旭輝未必會在8月贖回其到期的3億美元永續債。

銀河聯昌證券中港房地產研究主管鄭懷武認為，對旭輝這類較體面的內房而言，今次過度回調，在2022年下半年並無到期的美元債券，僅有少量境內債券到期需要償付。在2023年亦僅有一筆1月到期的3億美元債及數十億元人民幣債務需要償付。

總體而言，鄭懷武認為，旭輝的流動性壓力溫和，鑑於預計旭輝2022年下半年及2023 年銷售將改善，認為旭輝將是少數能夠度過此次周期的民企內房之一。

與此同時，部分投資者對旭輝未有贖回其息率高達12厘的永續債感到不滿，但在該行看來是合理之舉，因為對旭輝而言，目前保留更多現金是更佳及謹慎之舉，其2023年1月到期的美元債目前在75美元的低位，認為旭輝應回購此筆債券，因為據了解旭輝已大致準備好資金來償還此筆債券。

鄭懷武指，基於體面的資產負債表及估值非常低下，該行維持旭輝的「買入」評級不變。同時旭輝永升（1995）亦受到影響，認為是好機會買入旭輝永升，因該公司盈利增長快速，預期在2021至2024財年間的每股盈利增長達20-25%。

旭輝曾低見3.09元或跌9.6%，暫報跌6.43%，報3.2元﹔旭輝永升曾低見7.99元或跌4.7%，暫跌2.27%，報8.19元。

 

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