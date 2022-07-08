大新金融早市一度高開0.6%，不過及後受壓，截至下午3時報23元，下跌2.13%，子公司大新銀行（2356）跌0.93%，報6.39元。大新金融在周二成交量達3375.83萬股，遠高於平時的數十萬股，當日上升6.01%。

三菱日聯在公告表示，作為今期中期經營計劃主要戰略中的「構造改革」，事業資產組合檢討的其中一部分，該行從戰略性和資本效率等角度，檢討善用環球範圍的經營資源。在2019年1月出售部分持股後，該行考慮經營環境轉變，經慎重檢討後，決定出售所有持股，結束資本與業務的合作關係，不過該行指與大新在香港作為重要合作伙伙的關係不變。

三菱日聯銀行的前身三和銀行，於2000年以9.38億元購入大新金融約13%的策略性股權，自此成為大新金融的策略性股東。三菱日聯曾在2008年斥資以4.71億元購入新股，股權一度增持至15.51%，每股作價55.75元。不過三菱日聯進行策略檢討後，在2019年兩度減持大新金融，持股比例減約5%至10.56%，套現合共6.9億元。

大新金融主席王守業表示，多年來大新金融與三菱日聯建立了長期互惠的商業合作關係，儘管三菱日聯於大新金融的持股有變，該行期待在未來與三菱日聯保持良好的業務關係。

此外，大新金融今日宣布，子公司大新銀行（2356）與另一間日本銀行農林中央金庫簽訂商業合作協議，並委任農林中央金庫食物及農業規劃部總經理森順次為大新金融非執行董事，並委任該行香港駐在員事務所長田下裕一為其替任董事。據雙方協議，合作內容為推廣食品及農業業務，以及雙方於大灣區之銀行業務，董事會相信大新銀行與農林中央金庫於上述香港、澳門及中國內地之業務領域進行合作將達致互惠互利的效果。

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