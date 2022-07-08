moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

安倍晉三去世 醫生稱擊中心臟、頸 因失血致死 股指期貨、匯市、油金價穩定

NHK引述日本執政黨自民黨官員報道，前首相安倍晉三已經去世，享年67歲。消息公布後，股指期貨、外匯市場未有跌破今早低位。

參與救治日本前首相安倍的醫院將於日本時間下午6點舉行發布會，醫生Hidetada Fukushima稱安倍晉三送院時情況嚴重，沒有生命跡象，在日本時間下午5:03死亡。醫生指，安倍胸口中槍，擊中心臟，頸部有兩處槍傷，最終失血致死。醫生指，安倍在槍擊現場已心肺驟停(cardiopulmonary arrest)。安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫。

每美元兌日圓現報135.69元，今早貶值至135.34日圓，是7月6日134.96日圓後最弱。

日經225(CME)期貨跌0.24%，今早曾跌0.94%。道期現0.31%，今早跌0.44%。

金價跌0.2%，消息公布前曾跌0.39%。紐油跌0.64%，早前曾跌1.05%。

 

其他報道

英國最低工資做夠30個鐘先買到和牛？ 黃傑龍：牛角最抵食

乘聯會：中國6月份廣義乘用車零售銷量年增22% 按月升43.5%

舜宇光學6月手機鏡頭出貨量年跌16%

百度：自動駕駛合法上路有利行業 香港亦具備發展能力

美匯創近20年新高 恒指收市僅升82點 全周跌134點 北水轉流入

第三跑道進入熟習運作 國泰貨機成為首架降落的商業航班

高院頒令高銀金融大股東潘蘇通破產

安倍晉三中槍命危 中國外交部：對事件感震驚 祝願早日康復

日媒：院方考慮替安倍晉三安裝人工心肺裝置 市場避險 日圓續走高

大新被MUFG沽出大部分持股 股價暫跌2.13%

滬深三大指數低收 滬指全周累跌0.93% 兩市成交額破萬億人幣

旭輝午間突插近10% 券商︰內房違約負面情緒蔓延

大灣區航空傳本月23日啟航飛曼谷

駿隆：截至6月強積金每人蝕逾3萬 投資者應為退休部署  

【有片：埋身擊】上證受壓於250天線 料須突破3450點才可重拾升勢

小米：正在利用其他品牌汽車進行自動駕駛路試 

中廣核新能源6月發電量按年增13.9% 風電項目升逾五成

【有片：選股王】新秀麗可短線炒波幅 待疫後復蘇催化劑發酵