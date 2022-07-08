NHK引述日本執政黨自民黨官員報道，前首相安倍晉三已經去世，享年67歲。消息公布後，股指期貨、外匯市場未有跌破今早低位。
參與救治日本前首相安倍的醫院將於日本時間下午6點舉行發布會，醫生Hidetada Fukushima稱安倍晉三送院時情況嚴重，沒有生命跡象，在日本時間下午5:03死亡。醫生指，安倍胸口中槍，擊中心臟，頸部有兩處槍傷，最終失血致死。醫生指，安倍在槍擊現場已心肺驟停(cardiopulmonary arrest)。安倍晉三今天上午在奈良市演說時遭槍擊送醫。
每美元兌日圓現報135.69元，今早貶值至135.34日圓，是7月6日134.96日圓後最弱。
日經225(CME)期貨跌0.24%，今早曾跌0.94%。道期現0.31%，今早跌0.44%。
金價跌0.2%，消息公布前曾跌0.39%。紐油跌0.64%，早前曾跌1.05%。
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