縱然內地頻頻出招救樓市，但多間民企內房6月賣樓仍跌6至7成。當中世茂（0813）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為95億元（人民幣，下同），較2021年6月份的310億元，按年跌69.4%。世茂2022年首六個的合約銷售額為437.7億元，較2021年首六個月的1,528億元，按年跌71.4%。
寶龍地產（1238）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為42.2億元，較2021年6月份的105.37億元，按年跌60%。寶龍2022年首六個的合約銷售額為232.41億元，較2021年首六個月的530.39億元，按年跌56.2%。
富力（2777）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為46.7億元，較2021年6月份的126.1億元，按年跌63%。富力2022年首六個的合約銷售額為265億元，較2021年首六個月的650.8億元，按年跌59.3%。
正榮地產（6158）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為26.89億元，較2021年6月份的130.89億元，按年跌79.5%。正榮2022年首六個的合約銷售額為213.17億元，較2021年首六個月的822.99億元，按年74.1%。
禹洲（1628）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為40.31億元，較2021年6月份的110.18億元，按年跌63.4%。禹洲2022年首六個的合約銷售額為209.48億元，較2021年首六個月的527.12億元，按年跌60.3%。
跌幅較細的則是美的置業（3990），美的置業公布2022年6月份的合約銷售額為81.1億元，較2021年6月份的134.6億元，按年跌39.7%。美的置業2022年首六個的合約銷售額為400.3億元，較2021年首六個月的825.9億元，按年跌51.5%。
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