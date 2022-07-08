moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

多間民企內房6月賣樓跌6至7成

縱然內地頻頻出招救樓市，但多間民企內房6月賣樓仍跌6至7成。當中世茂（0813）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為95億元（人民幣，下同），較2021年6月份的310億元，按年跌69.4%。世茂2022年首六個的合約銷售額為437.7億元，較2021年首六個月的1,528億元，按年跌71.4%。

寶龍地產（1238）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為42.2億元，較2021年6月份的105.37億元，按年跌60%。寶龍2022年首六個的合約銷售額為232.41億元，較2021年首六個月的530.39億元，按年跌56.2%。

富力（2777）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為46.7億元，較2021年6月份的126.1億元，按年跌63%。富力2022年首六個的合約銷售額為265億元，較2021年首六個月的650.8億元，按年跌59.3%。

正榮地產（6158）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為26.89億元，較2021年6月份的130.89億元，按年跌79.5%。正榮2022年首六個的合約銷售額為213.17億元，較2021年首六個月的822.99億元，按年74.1%。

禹洲（1628）公布，集團2022年6月份的合約銷售額為40.31億元，較2021年6月份的110.18億元，按年跌63.4%。禹洲2022年首六個的合約銷售額為209.48億元，較2021年首六個月的527.12億元，按年跌60.3%。

跌幅較細的則是美的置業（3990），美的置業公布2022年6月份的合約銷售額為81.1億元，較2021年6月份的134.6億元，按年跌39.7%。美的置業2022年首六個的合約銷售額為400.3億元，較2021年首六個月的825.9億元，按年跌51.5%。

其他報道

長汽上月按年銷量升幅不足1％   新能源品牌坦克升99％

李律仁：梁鳳儀是接任證監CEO出色人選

MUFG約7.7億沽大新金融一成股份 農林中央接貨

中國擬每年評估系統重要性保險公司 進行差異化監管

安倍晉三遇刺亡 兩度拜相推「安倍經濟學」助復蘇 惟亦被批加劇貧富懸殊

大新銀行中止泰禾人壽分銷協議 泰禾已表明不同意

乘聯會：6月乘用車銷量按月升44％ 料7月淡季增速放緩

安倍晉三去世 醫生稱擊中心臟、頸 因失血致死 股指期貨、匯市、油金價穩定

英國最低工資做夠30個鐘先買到和牛？ 黃傑龍：牛角最抵食

乘聯會：中國6月份廣義乘用車零售銷量年增22% 按月升43.5%

舜宇光學6月手機鏡頭出貨量年跌16%

百度：自動駕駛合法上路有利行業 香港亦具備發展能力

美匯創近20年新高 恒指收市僅升82點 全周跌134點 北水轉流入

第三跑道進入熟習運作 國泰貨機成為首架降落的商業航班

高院頒令高銀金融大股東潘蘇通破產

安倍晉三中槍命危 中國外交部：對事件感震驚 祝願早日康復

日媒：院方考慮替安倍晉三安裝人工心肺裝置 市場避險 日圓續走高

大新被MUFG沽出大部分持股 股價暫跌2.13%

滬深三大指數低收 滬指全周累跌0.93% 兩市成交額破萬億人幣

旭輝午間突插近10% 券商︰內房違約負面情緒蔓延