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恒指半日跌595點 內房、濠賭、科技、電動車股拖累

美元持續偏強，港元連續第5日貶值，亞股、美期向下，港受亦受到內房、濠賭、科技、電動車股不利消息拖累，恒指今早低開255點，已見半日高位，最多曾跌637點，半日高低波幅382點。

恒指半日跌595點或2.74%，報21130點，成交金額652億元；國指跌227點或3.01%，報7324點。恒生科技指數收報4629點，跌3.71%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。中生製藥（1177）、信義光能（0968）、聯通（0762）貢獻恒指較多。

藍籌2隻升，66隻下跌，1隻無升跌。中生製藥（1177）升1.14%，收報5.32元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌11.33%，收報28.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報27.75元，無升跌；跌幅最大的是明源雲（0909）收報9.57元，跌15.01%。

恒指跌穿20天線(21518.21點)、100天線(21475.63點)。科指跌穿20天線(4765.95點)下試100天線(4551.33點)。

北水南下合計淨流出2.33億元，終止單日流入。流入南水北上合計淨流出30.13億元人民幣，終止連續2日流入。

上海報告首例變異本土感染病例。吉利（0175）收報16.62元，跌4.37%；比亞迪（1211）收報304.8元，跌4.99%；長城汽車（2333）收報13.36元，跌8.49%；小鵬汽車（9868）收報116.8元，跌6.56%；理想汽車（2015）收報143.6元，跌5.09%；蔚來集團（9866）收報168.4元，跌4.37%。

騰訊（0700）發布未成年人暑假限玩日曆。收報342.2元，跌2.95%。

澳門因疫情關閉賭場，濠賭股低開後跌幅擴大。新濠國際發展（0200）收報5.21元，跌7.13%；美高梅中國（2282）收報4.02元，跌6.29%；澳博（0880）收報3.24元，跌6.36%；永利澳門（1128）收報4.89元，跌6.68%；銀河娛樂（0027）收報44.75元，跌6.09%；金沙中國（1928）收報17.28元，跌7.4%。

友和（2347）6月底止首季總商品交易額按年增54%，達2.44億。創上市新低，見1.27元，收報1.44元，升5.88%。

旭輝（0884）贖回500萬美元優先票據。收報3.02元，跌6.5%。

融信中國（3301）披露未能支付共2787萬美元票據利息。創上市新低，見1.45元，收報1.45元，跌8.23%。

中國市監局處罰28宗反壟斷法案件，當中涉阿里（9988）。收報113.9元，跌5.87%。

大新金融（0440）和大新銀行（2356）中斷香港壽險分銷協議，泰禾：已交由律師處理。大新金融收報22.5元，跌1.96%。大新銀行（2356）收報6.34元，跌0.63%。

紫金礦業（2899）發盈喜，料上半年純利增加超過九成。收報8.99元，跌2.49%。

奈雪的茶（2150）：第二季營運受壓於疫情，季末門店表現顯著回暖。收報6.09元，跌3.33%。

長汽（2333）上月按年銷量升幅不足1％，新能源品牌坦克升99％。收報13.36元，跌8.49%。

舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量年跌16%。收報111.9元，跌3.78%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.99元，收報3.03元，跌3.19%；時代鄰里（9928）低見1.35元，收報1.37元，跌11.04%；合景悠活（3913）低見2.1元，收報2.11元，跌6.22%；遠洋服務（6677）低見2.88元，收報2.88元，跌4%；三巽控股（6611）低見0.485元，收報0.52元，升4%；中駿集團（1966）低見0.81元，收報0.83元，跌5.68%；融信中國（3301）低見1.45元，收報1.45元，跌8.23%；中梁（2772）低見0.9元，收報0.92元，跌15.6%；中國水業集團（1129）低見0.177元，收報0.177元，跌4.32%；加科思（1167）低見5.41元，收報5.47元，跌5.03%。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.76元，收報2.8元，跌3.11%；招商證券（6099）低見7.56元，收報7.57元，跌0.92%；方正控股（0418）低見0.53元，收報0.54元，跌6.9%；理文造紙（2314）低見3.15元，收報3.18元，跌1.55%；亞洲水泥（0743）低見4.11元，收報4.14元，跌0.24%；天虹紡織（2678）低見7.6元，收報7.71元，跌2.9%；鞍鋼（0347）低見2.75元，收報2.76元，跌3.5%；安樂工程（1977）低見1.25元，收報1.26元，跌0.79%；英皇娛樂（0296）低見0.49元，收報0.49元，跌2%；正商實業（0185）低見2.11元，收報2.14元，跌3.17%。

異動股

上升異動股，包括，騰盛博藥（2137）收報14.1元，升28.18%；火幣科技（1611）收報5.75元，升18.07%；聯眾（6899）收報0.174元，升12.26%；易還財務（8079）收報0.275元，升12.24%；凱升控股（0102）收報0.095元，升11.76%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.029元，升11.54%；世紀聯合（1959）收報0.51元，升9.68%；上坤（6900）收報1.37元，升8.73%；海信家電（0921）收報9.22元，升7.58%；領悅服務（2165）收報0.87元，升7.41%；三葉草生物（2197）收報4.56元，升6.29%。

下跌異動股，包括，中梁（2772）創上市新低，見0.9元，收報0.92元，跌15.6%；明源雲（0909）收報9.57元，跌15.01%；魯商生活（2376）創上市新低，見3.77元，收報3.8元，跌14.22%；潤邁德醫療（2297）創上市新低，見4.42元，收報4.6元，跌12.88%；米格國際（1247）收報0.9元，跌12.62%；中國光大綠色環保（1257）收報1.92元，跌11.52%；碧桂園服務（6098）收報28.95元，跌11.33%；太陽娛樂（8082）收報0.056元，跌11.11%。

 

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