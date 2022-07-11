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河南村鎮銀行存戶維權爆衝突 胡錫進望事件嚴格依照法律來解決

河南省村鎮銀行取款難事件持續發酵，《環球時報》前總編輯胡錫進在微博表示，希望這次糾紛能在金融監管部門和司法機關聯合行動下，嚴格依照法律來解決。涉嫌違法欺詐者必須付出代價，相關監管責任也需要查明。

胡錫進指，從司法機關披露的訊息來看，這當中顯然出現了嚴重欺詐，而且欺詐團伙不像以往普通非法集資案那樣，他們這一次滲透進了正規的儲蓄渠道。就此案而言，胡錫進認為，除了懲處詐騙團伙，其餘責任哪些是村鎮銀行和它們股東的，金融監管部門需要承擔多大的兜底責任，存款保險制度對此案有多大適用性，所有這些這些都必須根據實際案情，由法律做出公正裁決。

胡錫進又指，非常理解儲戶取不出錢的心情。「這事擱誰身上不著急上火？同時我也通過直覺，深感這件事可能比我們從外部一眼看上去的樣子要複雜，相信河南省處理此事面臨很高難度。」

胡錫進認為，儲戶的正當權益依照法律得到堅定維護，如果要他們自己最終承擔部分損失，必須在法律上很過硬，讓人心服口服。希望並且相信，相關部門的處理計劃和後續努力都是為了實現這樣的公正。

河南多間村鎮銀行先後「爆煲」，全國幾十萬存戶的近400億元人民幣（約468億港元）無法取出，昨（10日）約3000名來自全國各地的銀行存戶到河南鄭州維權，在中國人民銀行鄭州支行外要求銀行歸還存款，，在訪民與警員對峙期間，突然有一批「白衣人」跑入示威人群施襲，爆發流血衝突。

 

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