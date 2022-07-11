恒指今早低開255點，見全日高位，午後跌幅曾擴大至724點，全日高低波幅469點。

恒指收市跌601點或2.77%，報21124點，成交金額1194億元，較上日增加12.86%，是7月6日1412.53億元成交後最多；國指跌230點或3.06%，報7320點。恒生科技指數收報4622點，跌3.86%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。中移動（0941）、中生製藥（1177）、新奧（2688）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，63隻下跌，2隻無升跌。中生製藥（1177）升1.71%，收報5.35元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌12.86%，收報28.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報27.8元，升0.18%；跌幅最大的是明源雲（0909）收報9.34元，跌17.05%。

恒指失守20天線(21517.89點)、100天線(21475.57點)，曾逼近50天線(21011.35點)。科指跌穿20天線(4765.6點)，下試100天線(4551.26點)。

北水南下合計淨流出22.24億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出10.68億元人民幣，終止連續2日流入。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多3.33%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.73%。今曾低見21001.63點，是6月20日20839.02點後最低。今日收市報21124.2點，是6月22日後收市新低，當日報21008.34點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月6日。

科指曾跌最多4.57%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為5.19%。今曾低見4588.58點，是6月23日4553.88點後最低。今日收市報4622.92點，是6月22日後收市新低，當日報4552.33點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月6日。

國指曾跌最多3.73%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.96%。今曾低見7269.99點，是6月20日7261.72點後最低。今日收市報7320.91點，是6月16日後收市新低，當日報7259.41點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是7月6日。

午後消息股表現

境內債午後突跌37%後停牌，碧桂園（2007）曾插逾一成。收報4.15元，跌7.98%。碧桂園服務（6098）收報28.45元，跌12.86%。

大發地產（6111）獲撤銷清盤呈請。收報0.4元，跌4.76%。

今早及隔晚消息股表現

上海報告首例變異本土感染病例。汽車股向下，吉利（0175）收報16.8元，跌3.34%；比亞迪（1211）收報306.8元，跌4.36%；廣汽集團（2238）收報7.72元，跌2.77%；長城汽車（2333）收報13.28元，跌9.04%；小鵬汽車（9868）收報118元，跌5.6%；五菱（0305）收報1.22元，跌2.4%；理想汽車（2015）收報145.2元，跌4.03%；蔚來集團（9866）收報168.7元，跌4.2%。

騰訊（0700）發布未成年人暑假限玩日曆。收報342.4元，跌2.89%。

澳門因疫情關閉賭場，濠賭股低開後跌幅擴大。新濠國際發展（0200）收報5.21元，跌7.13%；美高梅中國（2282）收報4.06元，跌5.36%；澳博（0880）收報3.23元，跌6.65%；永利澳門（1128）收報4.89元，跌6.68%；銀河娛樂（0027）收報45.3元，跌4.93%；金沙中國（1928）收報17.14元，跌8.15%。

友和（2347）6月底止首季總商品交易額按年增54%，達2.44億。創上市新低，見1.27元，收報1.42元，升4.41%。

旭輝（0884）贖回500萬美元優先票據。收報3.11元，跌3.72%。

融信中國（3301）披露未能支付共2787萬美元票據利息。創上市新低，見1.39元，收報1.4元，跌11.39%。

中國市監局處罰28宗反壟斷法案件，當中涉阿里（9988）。收報114元，跌5.79%。

大新金融（0440）和大新銀行（2356）中斷香港壽險分銷協議，泰禾：已交由律師處理。大新金融收報22.55元，跌1.74%。大新銀行（2356）收報6.34元，跌0.63%。

紫金礦業（2899）發盈喜，料上半年純利增加超過九成。收報8.94元，跌3.04%。

奈雪的茶（2150）：第二季營運受壓於疫情，季末門店表現顯著回暖。收報6.06元，跌3.81%。

長汽（2333）上月按年銷量升幅不足1％，新能源品牌坦克升99％。收報13.28元，跌9.04%。

舜宇光學（2382）6月手機鏡頭出貨量年跌16%。收報111元，跌4.56%。

破底股方面

23隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.91元，收報2.96元，跌5.43%；時代鄰里（9928）低見1.35元，收報1.44元，跌6.49%；合景悠活（3913）低見2.07元，收報2.08元，跌7.56%；融信服務（2207）低見3.72元，收報3.72元，跌9.27%；遠洋服務（6677）低見2.82元，收報2.86元，跌4.67%；榮萬家（2146）低見3元，收報3元，跌24.24%；三巽控股（6611）低見0.485元，收報0.54元，升8%；中駿集團（1966）低見0.8元，收報0.82元，跌6.82%；融信中國（3301）低見1.39元，收報1.4元，跌11.39%；中梁（2772）低見0.85元，收報0.91元，跌16.51%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.76元，收報2.81元，跌2.77%；招商證券（6099）低見7.55元，收報7.59元，跌0.65%；方正控股（0418）低見0.53元，收報0.54元，跌6.9%；新世界發展（0017）低見27元，收報27.15元，跌0.73%；申洲國際（2313）低見83元，收報84.05元，跌3.72%；理文造紙（2314）低見3.14元，收報3.17元，跌1.86%；亞洲水泥（0743）低見4.09元，收報4.1元，跌1.2%；天虹紡織（2678）低見7.6元，收報7.81元，跌1.64%；巨濤海洋石油（3303）低見0.7元，收報0.72元，跌4%；鞍鋼（0347）低見2.71元，收報2.76元，跌3.5%。

異動股

上升異動股，包括，Okura（1655）收報0.455元，升33.82%；騰盛博藥（2137）收報13.98元，升27.09%；中泛控股（0715）收報0.058元，升26.09%；福晟（0627）收報0.02元，升17.65%；凱升控股（0102）收報0.099元，升16.47%；易還財務（8079）收報0.28元，升14.29%；火幣科技（1611）收報5.5元，升12.94%；聯眾（6899）收報0.174元，升12.26%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.029元，升11.54%；大豐港（8310）收報0.102元，升10.87%；海信家電（0921）收報9.42元，升9.92%。

下跌異動股，包括，榮萬家（2146）創上市新低，見3元，收報3元，跌24.24%；魯商生活（2376）創上市新低，見3.6元，收報3.62元，跌18.28%；明源雲（0909）收報9.34元，跌17.05%；中梁（2772）創上市新低，見0.85元，收報0.91元，跌16.51%；皓天財經（1260）收報0.221元，跌15%；玄武雲（2392）創上市新低，見5.35元，收報5.35元，跌14.81%；中國光大綠色環保（1257）收報1.89元，跌12.9%；碧桂園服務（6098）收報28.45元，跌12.86%；合景泰富（1813）見52周低1.99元，收報2元，跌11.5%。

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