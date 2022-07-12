港交所（0388）舉行亞洲金屬研討會，集團行政總裁歐冠昇表示，未來大宗商品市場有三大策略，包括連繫中國商品需求與國際投資者、連繫資金和機會及連繫未來發展。他續指，大宗商品市場需擴大產品生態圈，旗下倫敦金屬交易所（LME）推出了6種期貨產品，帶來定價及管理解決方案，支持循環經濟。港交所亦推出了5隻大宗商品的新產品，包括三個ETF，而去年期貨交易量按年亦增長了一倍，未來會繼續擴大中國相關產品。
歐冠昇認為，未來中國會帶領亞洲推動那種商品市場定下一個發展階段，中國作為最大的碳排放國家，設定了減碳目標，對綠色能源的需求龐大，當中帶來許多基建方面的機會。
他提到，全球將迎接最大的城市增長，由現時40億的城鎮人口擴大至2030年的50億 ，當中中國佔了很大的比例。他又指，旗下前海聯合交易中心（QME）截至目前為止推出了9項產品，涉及近850個工業和機構參與者。
此外，同場的港交所主席史美倫表示，疫情為大宗商品市場帶來挑戰，俄烏戰爭的「黑天鵝」事件亦影響全球主要金屬行業供應鏈，令價格不斷波動，同時相信地緣政治風險不會很快離開。她續指，LME正推動綠色改革，去年推出LME Passport的可持續性標準金屬認證，供業界作出自願披露，亦與智能數字平台合作，建立線上交易平台。
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