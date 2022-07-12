歐冠昇認為，未來中國會帶領亞洲推動那種商品市場定下一個發展階段，中國作為最大的碳排放國家，設定了減碳目標，對綠色能源的需求龐大，當中帶來許多基建方面的機會。

他提到，全球將迎接最大的城市增長，由現時40億的城鎮人口擴大至2030年的50億 ，當中中國佔了很大的比例。他又指，旗下前海聯合交易中心（QME）截至目前為止推出了9項產品，涉及近850個工業和機構參與者。

此外，同場的港交所主席史美倫表示，疫情為大宗商品市場帶來挑戰，俄烏戰爭的「黑天鵝」事件亦影響全球主要金屬行業供應鏈，令價格不斷波動，同時相信地緣政治風險不會很快離開。她續指，LME正推動綠色改革，去年推出LME Passport的可持續性標準金屬認證，供業界作出自願披露，亦與智能數字平台合作，建立線上交易平台。

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