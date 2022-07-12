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報告指港需要允許金融業員工自由出差 以維持金融中心地位

另類投資管理協會(AIMA)和羅兵咸永道發表報告指，香港需要允許金融業員工自由出差，以保持其全球投資和銀行中心的地位。

報告提到，香港是亞洲最大的對沖基金中心，在該地區管理至少 10 億美元的主要基金中，有一半以上位於香港。香港仍是一個重要的區域市場，但迄今為止面臨一些最大挑戰。

過去兩年，在嚴格的防疫措施下，金融業面臨人才流失。報告強調，香港考慮整體公共衞生之餘，亦應要維持國際金融中心的地位。

另外，報告表示，另類投資行業在香港一直顯著地增長，預計在2025年能達至1890萬美元。亞太地區大部分的另類資產在香港進行管理，超過740家另類投資公司均在香港設立了辦事處。香港在管理資產規模(AUM)方面僅落後在紐約和倫敦。

AIMA 香港執行委員會主席 Phillip Meyer 表示，香港有六大支柱繼續支持香港成為全球領先的金融中心地位，包括法治、稅收制度、監管環境、人才儲備、資本市場和毗鄰中國内地。這些優勢除支持香港經濟之外，還吸引並留住另類資產管理公司。展望疫情過後，香港需要發揮其作為連接全球市場和中國内地橋樑的獨特優勢，例如監管機制透明化、資本市場深化、司法獨立和稅收制度簡單。 

羅兵咸永道香港資產及財富管理合夥人徐嘉麗表示，香港的總資產管理規模仍有較大的增長空間，從 2009 年到 2020 年，中國内地的億萬富翁財富增長了12倍，預料之後能為龐大的另類投資資金流入。

AIMA董事總經理、亞太區聯席主管Michael Bugel 表示，香港經濟現時面對較大的阻礙是入境防疫措施，繁瑣及變動大的隔離措施會窒礙經濟活動進行，並期望政府可以盡快取消入境隔離。

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