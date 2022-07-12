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港股三大指數見至少1個月新低 恒指收市跌279點 兩日累跌881點 北水流入一周最多

市場關注美國通脹數據，同時憂慮經濟前景，美匯指數升至108.541點，創2002年10月21日108.74後新高，美10年債息回落至2.9133厘，港元亦貶值至7.8499，港股、美期、歐亞股市午後維持弱勢。三大指數延續昨日跌勢，並見至少一個月收市新低。

恒指今早低開219點，午後變動不大，維持高位跌40點、低位跌344點，全日高低波幅305點。

恒指收市跌279點或1.32%，報20844點，成交金額1154億元，較上日減少3.33%，是7月8日1058.54億元成交後最少；國指跌129點或1.77%，報7191點。恒生科技指數收報4524點，跌2.14%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，48隻下跌，1隻無升跌。安踏（2020）升2.82%，收報94.9元，是升幅最大的藍籌，比亞迪（1211）跌11.93%，收報270.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報62元，升0.32%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報158.4元，跌6.11%。

恒指跌穿50天線(21029.31點)。科指跌穿100天線(4540.53點)，下試50天線(4477.18點)。

北水南下合計淨流入12.07億元，終止單日流出，淨流入金額是7月4日12.09億元後最多。南水北上合計淨流出42.51億元人民幣，較上日增加297.87%，連續第2日流出，累計流出53.19億元。

三大指數即市表現

恒指曾跌最多1.63%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為3.33%。今早低見20779.59點，是6月17日20697.17點後最低。今日收市報20844.74點，是5月27日後收市新低，當日報20697.36點。連跌2日，累計跌881.04點，對上一次連跌2日是6月30日；同時亦連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月6日。

科指曾跌最多2.83%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為4.57%。今早低見4492.28點，是6月14日4468.36點後最低。今日收市報4524.11點，是6月2日後收市新低，當日報4397.74點。收市連跌2日，累計跌284.36點，對上一次連跌2日是7月6日；及連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月6日。

國指曾跌最多2.16%，是7月11日後最大跌幅，當日跌幅為3.73%。今早低見7163.07點，是5月30日7153.21點後最低。今日收市報7191.64點，是5月27日後收市新低，當日報7082.38點。收市連跌2日，累計跌360.06點，對上一次連跌2日是6月30日；及連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月6日。

午後消息股表現

平安好醫生（1833）伙中國生物科技，推健康檢測、海外就醫等服務。收報22.35元，跌1.54%。

歐冠昇：港交所（0388）扮演中國大宗商品需求與國際投資者連繫者。收報363.6元，跌0.76%。

康健（3886）斥4.76億向曾華倩胞兄等收購醫療集團。收報0.475元，跌4.04%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）CCASS股數勁增，市場揣測「股神」巴菲散貨。收報270.2元，跌11.93%。

碧桂園（2007）再有境內債跌25%，需短暫停牌。收報4.01元，跌3.37%。

中康控股（2361）上市，定價5.36元。收報5.36元，無升跌。

讀書郎（2385）上市，定價7.6元。收報7.2元，跌5.26%。

金沙中國（1928）獲母公司10億美元次級無抵押定期貸款。收報16.88元，跌1.52%。

藥明康德（2359）發盈喜，料上半年純利大增超過七成。收報107.3元，跌3.42%。

佳兆業健康（0876）換核數師。收報0.08元，無升跌。

旭輝（0884）1.87億元向控股股東售上海物業。收報2.96元，跌4.82%。

騰訊（0700）3億回購88萬股，連續第9天「出手」。收報337.8元，跌1.34%。

耀才證券（1428）發盈喜，首季純利約1.21億元。收報1.37元，升0.74%。

海底撈（6862）：計劃分拆海外子公司Super，Hi在港主板上市。收報16.24元，升1.5%。

雅居樂（3383）︰7月到期境內債償付資金已到戶。見52周低2.69元，收報2.72元，跌3.2%。

蔚來（9866）﹕三獨董成立獨立委員會，就灰熊報告的指控展開獨立調查。收報158.4元，跌6.11%。

東瀛遊（6882）日本團有得睇Mirror表演，團費兩萬名額60人。收報0.53元，跌1.85%。

建行（0939）副行長王浩辭任。收報5.12元，跌0.97%。

內地6月社融、新增人民幣貸款、M2勝預期，社融增量為半年最多。

安踏（2020）第二季零售額下跌，削開支仍不足以抵銷疫情影響。收報94.9元，升2.82%。

攜程（9961）與蒙古酒店預訂平台簽署2年合作。收報188元，跌4.18%。

迅銷（6288）旗下日本服裝品牌UNIQLO伙理大調查，逾60%消費者願為可持續發展產品多付10%至20%溢價。收報38.7元，跌2.52%。

破頂股表現

破頂股包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見29.85元，收報29.2元，跌0.34%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂服務（0873）低見2.81元，收報2.89元，跌2.36%；時代鄰里（9928）低見1.34元，收報1.36元，跌5.56%；合景悠活（3913）低見1.98元，收報2.01元，跌3.37%；金科服務（9666）低見16元，收報16.8元，跌4.11%；融信服務（2207）低見3.48元，收報3.48元，跌6.45%；遠洋服務（6677）低見2.8元，收報2.85元，跌0.35%；榮萬家（2146）低見2.9元，收報3.02元，升0.67%；融信中國（3301）低見1.25元，收報1.26元，跌10%；中梁（2772）低見0.84元，收報0.93元，升2.2%；成實外教育（1565）低見0.154元，收報0.18元，跌9.09%。

34隻股份創52周低，其中十隻包括，雅居樂（3383）低見2.69元，收報2.72元，跌3.2%；招商證券（6099）低見7.52元，收報7.52元，跌0.92%；信德（0242）低見1.49元，收報1.5元，跌0.66%；美瑞健康國際（2327）低見0.305元，收報0.305元，跌6.15%；北控醫療健康（2389）低見0.077元，收報0.081元，跌8.99%；方正控股（0418）低見0.53元，收報0.54元，無升跌；檳傑科達（1665）低見0.81元，收報0.82元，無升跌；遠見控股（0862）低見0.12元，收報0.122元，跌6.15%；香港科技探索（1137）低見5.86元，收報5.86元，跌1.35%；維他奶（0345）低見12.1元，收報12.1元，跌2.73%。

異動股

上升異動股，包括，凱升控股（0102）收報0.167元，升68.69%；佳民（8519）收報0.08元，升31.15%；太陽城集團（1383）收報0.141元，升28.18%；樂透互娛（8198）收報0.59元，升18%；寶光實業（0084）收報0.061元，升10.91%；卓越教育集團（3978）收報0.41元，升10.81%；易還財務（8079）收報0.31元，升10.71%；康特隆（1912）收報0.138元，升10.4%；壹賬通金融科技（6638）收報5.48元，升8.09%；上置集團（1207）收報0.028元，升7.69%；潤邁德醫療（2297）收報5.13元，升7.32%。

下跌異動股，包括，騰盛博藥（2137）收報10.98元，跌21.46%；比高（8220）收報0.225元，跌16.67%；邁博藥業（2181）收報0.61元，跌16.44%；三和建築（3822）收報0.073元，跌14.12%；世界華文媒體（0685）收報0.26元，跌13.33%；名仕快相（8483）收報0.07元，跌12.5%；喆麗控股（2209）平上市低位0.79元，收報0.79元，跌12.22%；比亞迪（1211）收報270.2元，跌11.93%；意馬國際（0585）收報0.37元，跌11.9%。

 

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