日日煮宣布，新投資者Brinc和溢達創投（Esquel Ventures），和現有投資者鄭志剛名下C資本，於日日煮上市前提供新一輪融資。公司預計，額外資金有助繼續擴大客戶群，並提供機會於中國和東南亞市場收購有增長潛力的業務。Brinc是日日煮食品技術加速器計劃的營運合作夥伴，在該計劃中，日日煮負責物色並投資以ESG和可持續發展為重點的食品科技初創公司。

此外，公司又宣布，與雀巢中國和食品公司Oatly建立戰略合作夥伴關係，相關合作最早於今年第三季開始。公司計劃把Oatly產品應用到創新及方便的即食餸菜包中，更會與雀巢中國攜手推出一系列創新、健康的即食素食膳食方案，預計於年底前上架。

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