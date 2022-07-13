海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，5、6月份外貿增速明顯回升。5月份以來，隨著國內疫情防控形勢總體向好，各項穩增長政策效應逐漸顯現，外貿企業復工復產有序推進，特別是長三角等地區進出口快速恢復，帶動全國外貿整體增速明顯回升。5月份國外貿進出口按年增長9.5％，增速較4月份加快9.4個百分點，6月份增速進一步提升至14.3％。

李魁文表示，上半年外貿進出口展現出較強的韌性，一季度平穩開局，5、6月份迅速扭轉了4月份增速下滑的趨勢，為全年外貿保穩提質打下了堅實的基礎。當前，新冠肺炎疫情和國際環境更趨嚴峻複雜，外貿發展仍面臨一些不穩定不確定因素，保穩提質還面臨不少壓力。但是也要看到，經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。隨著國家穩經濟一攬子政策措施的落地見效，復工復產有序推進，外貿仍有望繼續保持穩定增長。

海關總署數據亦顯示，6月份長三角地區三省一市進出口1.39萬億元，按年增長14.9%，高於同期全國整體增速0.6個百分點，對全國外貿增長的貢獻率接近4成；其中上海6月份進出口已恢復正增長，當月按年增長9.6%、按月增長35.6%。

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