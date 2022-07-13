嘉信理財發布2022中期美國市場展望，嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，標普500指數已經見低回升，但表現仍疲弱，其他美股指數仍處於熊市，未來仍有下跌風險，當中主要是由企業盈利下降、經濟前景疲弱造成。
目前市場仍處高通脹水平，主要是由食品及能源價格帶動，為抑遏高通脹，預期美聯儲局將持續加息至2023年。此情況下，一些行業會受惠當中包括能源、資訊科技、金融、醫療健康、通訊服務及基礎建設等。他解釋，能源股可受惠油價上漲，但要留意石油價格容易受地緣政治影響；金融公司透過借貸利率上升而獲利，但經濟放緩令可能令借貸減少。
面對市場波動及眾多不明朗因素，林長傑表投資者宜選多元化投資組合、目前進行回購的公司，因有較好現金流、財務穩健。最後嘉信理財香港財富諮詢顧問游國義又指出，雖然美股目前處於熊市亦有衰退風險，但參照歷史數據，熊市不會永久持續，平均為15個月，最長為兩年半，因此在非必要情況下，不要胡亂沽售股票。
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