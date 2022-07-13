保險界一年一度代理業績排名比賽，百萬圓桌（MDRT）會員又公布結果，截至今年7月1日的年度計算，今年度會員人數全球排名第一的都是友邦（1299），但不是去年度的友邦香港，而是友邦中國，今年度會員有4255名，較去年多29.6%，排名較去年升兩佔，而排第二則是友邦泰國，較去年多14.49%至2551名，排名較去年升五位。去年排名第一的友邦香港則跌至第三，會員人數跌52.13%至2458名。
只計香港公司，友邦會員人數最多，第二位則由長期佔據的保誠，變成宏利（0945）香港，不過會員人數其實按年跌9.67%至2028名，全球排名上升兩名至第6，保誠香港會員人數按年大減82.25%至850名，全球排名則由第2跌至25名。2022年度會員資格計算2021年的業績，內地訪客不能來港購買保單，似乎對過去內地客業務佔比較大的保誠，其MDRT會員人數有不少影響。
2022年度香港MDRT會員佣金收入要求為42萬元，內閣會員（Court of the Table）和頂尖會員（Top of the Table）業績要求分別普通會員3倍和6倍。兩者排名過去多由保誠和友邦香港佔首兩位，不過在今年則三甲不入，去年友邦香港有182名頂尖會員和562名內閣會員，今年則跌至59名和130名，去年有203名和893名頂尖和內閣會員的保誠香港，今年排名均不入首25名內。
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