只計香港公司,友邦會員人數最多,第二位則由長期佔據的保誠,變成宏利(0945)香港,不過會員人數其實按年跌9.67%至2028名,全球排名上升兩名至第6,保誠香港會員人數按年大減82.25%至850名,全球排名則由第2跌至25名。2022年度會員資格計算2021年的業績,內地訪客不能來港購買保單,似乎對過去內地客業務佔比較大的保誠,其MDRT會員人數有不少影響。

2022年度香港MDRT會員佣金收入要求為42萬元,內閣會員(Court of the Table)和頂尖會員(Top of the Table)業績要求分別普通會員3倍和6倍。兩者排名過去多由保誠和友邦香港佔首兩位,不過在今年則三甲不入,去年友邦香港有182名頂尖會員和562名內閣會員,今年則跌至59名和130名,去年有203名和893名頂尖和內閣會員的保誠香港,今年排名均不入首25名內。

