文章日期：2022年7月14日 15:09
滬深三大指數半日個別走。滬指午後倒跌，全日最低見3261點，收報3281點，微跌2點或0.08%，成交額4319億元人民幣（下同）。
深證成指兩連漲，最高位見12695點，收報12602點，升93點或0.75%，成交額5958億元，兩市合共成交額10277億元。
創板指升穿2800點關口，收報2819點，升72點或2.63%。
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