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國泰推維修機庫導賞團 2人套票最低4990元起包酒店Staycation

國泰（0293）夥拍飛機工程公司港機集團，推出「維修機庫獨家導賞團」，讓飛機愛好者能近距離了解飛機工程及維修工作並參觀未有旅客踏足的客機部份，同時享受Staycation體驗。

導賞團的日期為8月27日至8月28日，團員可於首日入住東涌世茂喜來登酒店或香港銀樾美憬閣精選酒店，享受一晚住宿後便於翌日前往港機維修機庫參觀。

團友不但可以接觸飛機航程以外的工程及維修工作，更可了解相關專業技術，並踏上A350-900及A321neo客機，探索客機的神秘地帶。

導賞團套票即日起公開發售，套票包括於入住酒店、早餐、往返港機集團交通接送及維修機庫參觀之旅費用，若入住世茂喜來登酒店更可於入住當天以85折享用自助晚餐。2位成人最低收費4990元，2位成人加1位小童的套票價格由5990元起，2位成人加2位小童則最低收費6990元，套票亦可以用亞洲萬里通里數兌換。

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