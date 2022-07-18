導賞團的日期為8月27日至8月28日，團員可於首日入住東涌世茂喜來登酒店或香港銀樾美憬閣精選酒店，享受一晚住宿後便於翌日前往港機維修機庫參觀。

團友不但可以接觸飛機航程以外的工程及維修工作，更可了解相關專業技術，並踏上A350-900及A321neo客機，探索客機的神秘地帶。

導賞團套票即日起公開發售，套票包括於入住酒店、早餐、往返港機集團交通接送及維修機庫參觀之旅費用，若入住世茂喜來登酒店更可於入住當天以85折享用自助晚餐。2位成人最低收費4990元，2位成人加1位小童的套票價格由5990元起，2位成人加2位小童則最低收費6990元，套票亦可以用亞洲萬里通里數兌換。

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