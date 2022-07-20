美股隔晚上升，美期、歐亞股市今早跟隨，美匯指跌今早續向下，跌至106.52水平，港元今晨高見7.8501，金管局再入市，目前港元報7.8499。港股三大指數隨美股高，並曾創周一後最大升幅。美2年期、10年期債息倒掛情況持續，隔晚升至22點子，目前仍高達21.6點子。