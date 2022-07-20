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恒指半日升359點 升穿10天線 50天線得而復失 科指升2.2%

美股隔晚上升，美期、歐亞股市今早跟隨，美匯指跌今早續向下，跌至106.52水平，港元今晨高見7.8501，金管局再入市，目前港元報7.8499。港股三大指數隨美股高，並曾創周一後最大升幅。美2年期、10年期債息倒掛情況持續，隔晚升至22點子，目前仍高達21.6點子。

恒指今早高開307點見半日低位，高位升450點，半日高低波幅143點。

恒指半日升359點或1.74%，報21020點，大市成交金額490億元；國指升129點或1.82%，報7226點。恒生科技指數收報4610點，升2.29%。

藍籌股成交金額186.49億元，佔大市成交38.05%；科指成份股成交金額124.52億元，佔大市成交25.41%；國指成份股成交金額161.87億元，佔大市成交33.03%。

比亞迪（1211）、中海外（0688）、龍湖（0960）拖累大市。阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌60隻升，8隻下跌，1隻無升跌。創科實業（0669）升5.72%，收報89.7元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌2.23%，收報28.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報2.39元，升13.81%；跌幅最大的是理想（2015）收報142.2元，跌6.82%。

恒指升穿10天線(20971.3點)，50天線(21034.16點)得而復失。科指升穿10天線(4600.17點)。

北水南下合計淨流入5.42億元，較上日減少51.82%，連續第2日流入，累計流入16.66億元。南水北上合計淨流入40.44億元人民幣，終止連續1日流出。

新世界（0017）據報放售旗下非核心物業，涉逾百億元。收報26.5元，升0.38%。

ASMPT（0522）、維達（3331）公布業績。ASMPT收報64.55元，升1.65%。維達（3331）收報20.75元，升1.97%。

商湯（0020）回購670萬股，涉資1407萬元。收報2.39元，升13.81%。

中國光大（0165）料上半年轉蝕最多28億元，因私募股權及基金投資損手。見52周低6.23元，收報6.26元，跌9.41%。

長汽（2333）斥8442萬元回購626.3萬股。收報13.44元，跌0.15%。

味千（0538）第二季內地快速休閒餐廳業務同店銷售跌28.7%。平上市低位0.81元，收報0.82元，跌3.53%。

綠城服務（2869）遭追1.35億元租金及違約費用。收報7.45元，跌1.19%。

合生創展（0754）7.2億元優先票據明到期，已存入資金悉數償還。收報10.52元，升0.77%。

破頂股表現

破頂股包括，金力永磁（6680）創上市新高，見34.35元，收報34.05元，升1.34%；微創腦科學（2172）創上市新高，見26.7元，收報25.3元，升2.02%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.54元，收報0.53元，升1.92%；莊士機構（0367）創52周高，見1.08元，收報1.08元，無升跌。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括國美（0493）低見0.29元，收報0.3元，跌4.76%；利福（1212）低見2.71元，收報2.75元，無升跌；佳源國際（2768）低見0.31元，收報0.325元，無升跌。

10隻股份創52周低，其中十隻包括，碧桂園服務（6098）低見22.1元，收報22.55元，跌1.31%；和諧汽車（3836）低見2.9元，收報2.97元，升1.02%；光大控股（0165）低見6.23元，收報6.26元，跌9.41%；港燈（2638）低見7.01元，收報7.03元，跌0.28%；同方友友（1868）低見0.445元，收報0.445元，跌4.3%；海通國際（0665）低見0.97元，收報0.98元，升1.03%；五礦地產（0230）低見0.67元，收報0.69元，跌1.43%；易緯集團（3893）低見0.06元，收報0.061元，升1.67%；永勝醫療（1612）低見0.65元，收報0.65元，跌2.99%；弘陽地產（1996）低見1.77元，收報1.83元，升0.55%。

異動股

上升異動股，包括，企展控股（1808）收報0.79元，升46.3%；康特隆（1912）收報0.185元，升32.14%；天立教育（1773）收報1.05元，升26.51%；信陽毛尖（0362）收報0.038元，升22.58%；思考樂教育（1769）收報0.72元，升20%；睿見教育（6068）收報0.27元，升17.39%；商湯（0020）收報2.39元，升13.81%；天鴿互動（1980）收報0.96元，升12.94%；意馬國際（0585）收報0.445元，升12.66%；環龍控股（2260）收報1.05元，升10.53%。

下跌異動股，包括，環球實業科技（1026）收報0.14元，跌11.39%；A8新媒體（0800）收報0.32元，跌11.11%；耐世特（1316）收報5.09元，跌10.39%；麗新製衣（0191）收報4.01元，跌9.89%；光大控股（0165）見52周低6.23元，收報6.26元，跌9.41%；茂宸集團（0273）收報0.02元，跌9.09%；恒盛地產（0845）收報0.128元，跌8.57%；豐城控股（2295）收報1.25元，跌8.09%；中國新城鎮（1278）收報0.076元，跌7.32%；理想汽車（2015）收報142.2元，跌6.82%。

 

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