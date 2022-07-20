根據最新一項由匯豐及奧緯咨詢聯合進行的調查，約四成受訪香港居民期望於通關後12個月内到大灣區内地城市工作、升學或退休，若將時間延長至一年或以上，數字將上升至72%。
在九個大灣區内地城市當中，深圳是香港居民到内地發展的首選，受訪者則認為當地的生活環境、行業前景及經濟發展相對理想。
隨著區内交通配套不斷完善，超過六成受訪者表示願意以經常往返内地和香港的形式上班，而非定居内地。
有興趣把握大灣區内地城市機遇的受訪者當中，超過八成表示正考慮在内地置業，另有七成已經在内地開立銀行戶口。
至於未開立內地銀行賬戶的受訪者當中，53%表示沒有急切需要，原因是未需要進行跨境活動，但亦有超過兩成認為，目前開立銀行賬戶的程序相對繁複或不大清晰。同時，受訪者的金融服務需求相對複雜，六成受訪者計劃在香港和內地都持有金融資產。
匯豐粵港澳大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，大灣區在近年發展成一小時生活圈，區内居民對工作、創業或營商的選擇已逐漸跨越城市邊界。
是次調查於今年初訪問了3000名年齡介乎18歲至44歲的香港永久居民，並訪問了多名商界領袖、企業家、青年領袖及學者。
其他報道
Twitter與馬斯克就440億美元收購交易的訴訟將於10月審判
Netflix連續兩季用戶減少 次季訂戶人數減少97萬個 惟減幅少於預期