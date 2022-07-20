在九個大灣區内地城市當中，深圳是香港居民到内地發展的首選，受訪者則認為當地的生活環境、行業前景及經濟發展相對理想。

隨著區内交通配套不斷完善，超過六成受訪者表示願意以經常往返内地和香港的形式上班，而非定居内地。

有興趣把握大灣區内地城市機遇的受訪者當中，超過八成表示正考慮在内地置業，另有七成已經在内地開立銀行戶口。

至於未開立內地銀行賬戶的受訪者當中，53%表示沒有急切需要，原因是未需要進行跨境活動，但亦有超過兩成認為，目前開立銀行賬戶的程序相對繁複或不大清晰。同時，受訪者的金融服務需求相對複雜，六成受訪者計劃在香港和內地都持有金融資產。

匯豐粵港澳大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，大灣區在近年發展成一小時生活圈，區内居民對工作、創業或營商的選擇已逐漸跨越城市邊界。

是次調查於今年初訪問了3000名年齡介乎18歲至44歲的香港永久居民，並訪問了多名商界領袖、企業家、青年領袖及學者。

其他報道

滬深三大指數半日高收 滬指重上3300點關口

馬斯克父親稱被一公司要求捐精 試圖創造「新一代馬斯克」

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升5日 創逾2年新高

Twitter與馬斯克就440億美元收購交易的訴訟將於10月審判

恒馳汽車總裁：恒馳5預售超預期 大賣已成定局

新世界據報放售旗下非核心物業 涉逾百億元

Netflix連續兩季用戶減少 次季訂戶人數減少97萬個 惟減幅少於預期

SEC主席：不能排除中概股除牌風險

Cathie Wood的ARK首次關閉旗下ETF

恒指高開307點 科指升2% 齊升穿10天線

滬深三大指數今早高開 人行零投放零回籠

港股ADR升228點 夜期高水252點 美期亞股升

據報俄氣將重啟對歐洲輸氣 但降至正常的40%

美股創近一個月最大升幅及新高 道指升754點

金管局再沽近11億美元 銀行體系總結餘降至1764.6億元