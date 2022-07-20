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經絡曹德明：物業轉按新支付安排有助降低風險 料未來擴展至新造住宅

香港銀行公會今日公布，就住宅物業轉按交易提供多一種支付安排予客戶選擇，銀行客戶可以選擇通過銀行間的即時支付系統，由新造按揭銀行直接將按揭款項支付予原有按揭銀行。

據悉，新支付安排將擴展至所有提供按揭的持牌銀行，轉按交易可以經由「港元結算所自動轉帳系統（CHATS）」直接過戶，避免以往有律師行因停業而令樓按客戶資金遭凍結的事件再度發生。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，有關新措施除可保障買賣雙方避免再有因律師樓問題而產生風險外，住宅轉按程序亦比新造住宅相對簡單及容易，是一個好的試點作開始，有關措施亦對買賣雙方、銀行及律師樓都更有保障，相信對樓按影響正面。

根據金管局住宅按揭統計調查結果，5月轉按宗數佔新批出貸款宗數的比例為22.7%，反映轉按亦佔整體市場的一定數目。

曹德明又指，未來律師樓仍擔當為客戶處理簽約、對數以及查契等重要角色，而銀行將要處理買賣雙方的支付過程，相信交易將更為順暢及安全，料待措施適應後可擴展至一手及二手的新造住宅及非住宅物業中。

 

 

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