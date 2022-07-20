分析料不會堅持全年GDP增長5.5%目標

李克強是在19日晚在人民大會堂出席世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會致辭，他在介紹中國經濟形勢時說，今年第二季，受新一輪疫情等超預期因素衝擊，經濟下行壓力陡然加大，4月份主要指標深度下跌。

「我們果斷應對、及時調控，把穩增長放在更加突出的位置，堅持不搞大水漫灌，推動原定政策靠前發力，推出和實施穩經濟33條一攬子政策措施，5月份主要經濟指標下滑勢頭放緩，6月份經濟企穩回升，主要指標較快反彈、由負轉正，城鎮調查失業率明顯下降，帶動二季度經濟實現正增長。我們也清醒認識到，經濟恢復的基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍需付出艱苦努力。」

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