新世界（0017）宣布，由集團策動的「新世界綠色 運輸聯盟」正式成立，與香港蜆殼（Shell）及森那美汽車簽署合作備忘錄，Shell及森那美汽車於未來3至5年內，注資逾5000萬元予聯盟，於今年第四季起，在香港設置逾100個通用式電動車充電點。
新世界表示，於第四季起，在新世界旗下物業包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 ATELIER King's Road等，由Shell及森那美汽車設置逾100個電動車通用充電點，有關充電點支援市面大部分的電動車型號，當中快速充電能為車輛於60分鐘內從10%充電至80%。
集團又表示，Shell及森那美汽車將透過新世界業務生態圈，聯乘不同電動車優惠計劃、宣傳等；Shell及森那美汽車亦將與新世界旗下各個業務單位展開多重合作，當中包括舉辦期間限定的電動車展。
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