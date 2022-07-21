新世界表示，於第四季起，在新世界旗下物業包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 ATELIER King's Road等，由Shell及森那美汽車設置逾100個電動車通用充電點，有關充電點支援市面大部分的電動車型號，當中快速充電能為車輛於60分鐘內從10%充電至80%。

集團又表示，Shell及森那美汽車將透過新世界業務生態圈，聯乘不同電動車優惠計劃、宣傳等；Shell及森那美汽車亦將與新世界旗下各個業務單位展開多重合作，當中包括舉辦期間限定的電動車展。

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