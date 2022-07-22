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港元拆息全線向上 1個月HIBOR升穿1% 創近26個月新高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升6.64點子至1.01143%，是2020年5月29日後最高，當日報1.05095%。對上一次連升7日是2022年6月15日，當日拆息報0.52411%。

港元現報7.8494元貶值4點子，曾貶值最多6點子，報7.8496元，亦曾升值最多3點子，報7.8487元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升12.63點子至0.29006%；1星期HIBOR升19.33點子至0.51179%；2星期HIBOR升17.54點子至0.77792%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.82點子至1.9897%；6個月期HIBOR升7.34點子至2.78464%；12個月期HIBOR升3.61點子至3.48089%。

美元指數現報106.85貶值0.06點或0.06%。

美元1個月期LIBOR報2.21357%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2021%，連續6日收窄，利差是2022年7月08日後最高，當日差距為-1.1578%

對上一次連續6日收窄，是2022年1月27日，當日利差報0.0927%。

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