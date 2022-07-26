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1個月HIBOR升穿1.19厘 實際按息逼近鎖息上限

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升9日，升12.97點子至1.19185%，是2020年4月28日後最高，當日報1.23179%。對上一次連升9日是6月17日，當日拆息報0.60119%。實際按息升至近2.49厘，逼近鎖息上限2.5厘。

港元現報7.8487元升值5點子，曾貶值最多1點子，報7.8493元，亦曾升值最多8點子，報7.8484元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升24.76點子至0.80893%；1星期HIBOR升30.09點子至1.05875%；2星期HIBOR升25.21點子至1.17083%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.52點子至2.0531%；6個月期HIBOR升1.62點子至2.81661%；12個月期HIBOR升0.28點子至3.50054%。

美元指數現報106.257貶值0.226點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報2.25229%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.0604%，連續3日收窄，利差是2022年7月06日後最高，當日差距為-0.9774%

對上一次連續3日收窄，是2022年7月19日，當日利差報-1.3006%。

 

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