文章日期：2022年7月26日 11:34
滬深三大指數半日高收。滬指反覆向上，半日高位見3282點，收報3276點，升26點或0.81%，成交額2133億元人民幣（下同）。
深證成指半日同樣向上，最高位見12453點，升131點或1.07%，收報12423點，成交額3231億元，兩市成交額共5364億元。
創業板指收報2719點，升14點或0.55%。
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