該集團副總裁及科學總監杜健明醫生表示，今次入股的Pharus，主要借助microRNA（小分子核糖核酸技術），可以免入侵性下，在血液或體液取得高含量的生命標記，因此比市面其他技術，可更高靈敏度地檢測出癌症。有關技術亦利便可重複性檢測，及同時進行多種癌症檢測。

余英才補充，現時香港已有相若技術及產品，可在2000至3000元檢測鼻咽癌及直腸癌等癌症，在美國使用該套技術，進行多種癌症檢測的價錢約為1000美元。他說，Pharus將來定價多少，將會視乎市場及變化而定。目前他們會先做好專業測試，然後尋求監管機構認可，並且增加更多臨床數據，支持測試成效，為部署產品面世早作準備。由於Pharus的產品是設備類，一般監管機構進行審批時，批核時間相對處理藥物審批為短。

在推出產品時，他們會考慮使用所有途徑包括保險公司等，推廣Pharus的產品及方案。長江生命入股Pharus，則有助在其研發癌症疫苗之餘，擴濶業務範疇。他們亦會繼續評估更多藥物及測試技術，希望不久將來續有新投資。

至於與有份參與投資的長和分工方面，余英才稱，長和為財政上投資，長江生命主要負責與Pharus共同管理及聯絡。由於長江生命是以內部資源出資，因此料不會影響集團負債。若然有機會，視乎發展，他們亦希望Pharus將來有機會分拆上市。目前要說投資Pharus何時有回報，現階段他認為較難說明，但是若設備類的公司，多數會較快獲得監管機構審批，亦會快些帶來收入。

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