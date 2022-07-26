該集團指，該批STO代幣是使用以太坊區塊鏈開發，帶有固定利率票息及與比特幣表現掛鈎的額外票息，有效期為3個月。今次發行的參與者包括Animoca Brands、聯合金融、中國富強金融、Volmart及大聖資產管理。OSL則為今次STO項目提供端對端服務，同時擔任帳簿管理人、配售代理、財務和付款代理、過戶代理、註冊商、計算代理、代幣化技術合作夥伴以及交易場所。

代幣發行架構，則應用了智能合約技術，允許代幣在公共區塊鏈上，以高透明度方式在託管錢包或私人錢包之間轉帳，並且符合證券法和反洗錢等合規要求。

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