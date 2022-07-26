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BC科技附屬發STO  旗下OSL參與配售

BC科技（0863）宣布，旗下OSL Digital Securities Ltd（下稱OSL），成為在港首家通過私募方式進行證券型代幣發行（STO），向專業投資者分銷STO的持牌數字資產經紀商。今次發行，每個代幣代表1萬美元為單位、跟比特幣掛鈎的美元債券。該債券由BC科技的全資附屬公司BCTG STO Ltd發行，並由集團同時擔任債券擔保人。STO將向專業投資者銷售。

該集團指，該批STO代幣是使用以太坊區塊鏈開發，帶有固定利率票息及與比特幣表現掛鈎的額外票息，有效期為3個月。今次發行的參與者包括Animoca Brands、聯合金融、中國富強金融、Volmart及大聖資產管理。OSL則為今次STO項目提供端對端服務，同時擔任帳簿管理人、配售代理、財務和付款代理、過戶代理、註冊商、計算代理、代幣化技術合作夥伴以及交易場所。

代幣發行架構，則應用了智能合約技術，允許代幣在公共區塊鏈上，以高透明度方式在託管錢包或私人錢包之間轉帳，並且符合證券法和反洗錢等合規要求。

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