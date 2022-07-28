事實上，肖亞慶昨天才剛落選中共二十大黨代表，今天便證實落馬被查。另據央視新聞聯播畫面顯示，肖亞慶亦缺席省部級主要領導幹部專題研討班，更加引發外界各種猜測。據報，肖亞慶最近一次公開現身，是在上月24日於天津舉行的第六屆世界智能大會。

今年63歲的肖亞慶，畢業於中南礦冶學院，曾任西南鋁業首任董事長，2004年出任中國鋁業公司總經理、黨組書記，後來擔任國務院副秘書長。他在2016年出任國務院國有資產監督管理委員會主任，晉升為正部級，3年後改任國家市場監督管理總局局長，2020年調任工信部部長。

其他報道

恒指收市跌47點 科指升0.35% 成交重上900億 銀行股跌 內房物管賭股升

台積電料美國亞利桑那州新廠2024年如期量產

中銀香港：最優惠利率於5厘維持不變

羅兵咸永道：港基金業下月底前需披露氣候風險 倡聘ESG外部顧問

特斯拉競爭對手Rivian將裁減6%員工

澳門將公開競投賭牌6個 為期10年 明起入標

百威亞太：內地業務7月有改善 高端化抵成本壓力

滬深三大指數個別走 創板指獨憔悴 兩市成交破萬億人幣

內地冀銀行向開發商提供1萬億貸款 助完成爛尾樓 內房物管抽升

恒隆地產上半年純利減少12.8% 派中期息18仙

利福國際中期轉蝕4.7億 不派息 對下半年港零售仍悲觀

匯豐維持最優惠利率5厘不變 上調美元儲蓄存款戶口利率

交通運輸部：網約車平台抽成上限18-30%

恒指半日跌115點 科指升0.28% 10天線得而復失

恒隆中期多賺7% 息0.21元

麥當勞App增八達通付款功能 第二階段消費券將推優惠、回贈

余偉文：美加息周期不對港構成影響 提醒市民要有準備、小心評估風險

一個月HIBOR連升11日 升至1.384% 創2年3個月高

Google聯合創辦人布林前妻發聲明 否認與馬斯克有染 稱報道誹謗

恒大債權人要求解釋數十億美元現金遭扣押的原因

蘋果據報已聘請林寶堅尼前負責人