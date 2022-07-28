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中紀委：工信部部長肖亞慶涉嫌違紀違法正受查

中央紀委國家監委今天宣布，工業和信息化部黨組書記、部長肖亞慶涉嫌違紀違法，目前正在接受當局審查調查。

事實上，肖亞慶昨天才剛落選中共二十大黨代表，今天便證實落馬被查。另據央視新聞聯播畫面顯示，肖亞慶亦缺席省部級主要領導幹部專題研討班，更加引發外界各種猜測。據報，肖亞慶最近一次公開現身，是在上月24日於天津舉行的第六屆世界智能大會。

今年63歲的肖亞慶，畢業於中南礦冶學院，曾任西南鋁業首任董事長，2004年出任中國鋁業公司總經理、黨組書記，後來擔任國務院副秘書長。他在2016年出任國務院國有資產監督管理委員會主任，晉升為正部級，3年後改任國家市場監督管理總局局長，2020年調任工信部部長。

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